Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen milletvekilliği seçimleri sırasında yaşanan bazı ilginç olaylar Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi, bir vatandaşın oy vermeye damatlıkla gittiğini, Yunanistan’ın “Panatinaikos” takımını destekleyen bir grup taraftarın ise oy kullanamadığını yazdı.

Habere göre, düğün günü sandığa damatlık kıyafetiyle giden genç sosyal medyada ilgi odağı oldu. Çevrede bulunan vatandaşların da gence destek verdiği belirtildi.

Gazete, bir diğer ilginç olayın ise, Yunanistan'ın "Panatinaikos" basketbol takımının Atina'da EuroLeague finaline çıkacağı düşüncesiyle oy verme merkezi olarak Atina’yı bildiren taraftarlarla ilgili olduğunu aktardı. Takımlarının finale yükselememesi nedeniyle Atina’ya gitmeyen taraftarların, oy verme merkezi olarak Atina’yı göstermeleri sebebiyle Güney Kıbrıs’ta da oy kullanamadıkları ifade edildi.

SMS’lerden şikayet

Gazete bir diğer haberinde ise, seçim günü birçok vatandaşın SMS ve bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden siyasi içerikli mesajlar aldıkları yönünde şikayette bulunduğunu da yazdı. Haberde, Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun söz konusu şikayetleri incelemesinin beklendiği kaydedildi.

105 yaşında oy kullandı

Fileleftheros gazetesi ise, 105 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum kadının, en yaşlı seçmenlerden biri olarak Baf bölgesinde oy kullandığını yazdı.

Gazeteye göre, 23 torunu, 40 torun çocuğu ve 23 büyük torunu bulunan kadın, torununun yardımıyla sandığa giderek oyunu kullandı.