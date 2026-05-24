Güney Kıbrıs’ta sandıkların tamamı açılırken, seçimin galibi DİSİ oldu. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre DİSİ 17 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

“Alphanews” ve diğer haber sitelerine göre, oy verme oranının yüzde 66.46 olduğu seçimlerden DİSİ birinci parti çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, bin 283 sandığın tamamı açıldı. DİSİ yüzde 27.1, AKEL yüzde 23.9, ELAM yüzde 10.9, DİKO yüzde 10, ALMA yüzde 5.8, DDP yüzde 5.4 oy oranına ulaşırken diğer partiler ise milletvekili çıkarabilecek oy oranına erişemedi.

Bu sonuçlara göre; DİSİ 17, AKEL 15, ELAM 8, DİKO 8, ALMA 4 ve DDP 4 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

Seçim sonuçları aşırı sağ konumundaki ELAM’ın oylarını bir önceki seçime göre yüzde 4 oranında arttırdığını ortaya koyarken, AKEL’in oy oranında da yüzde 1.4’lük artış kaydedildi. Öte yandan DİSİ yüzde 0.8 ve DİKO ise yüzde 1.3’lük oy kaybı yaşadı.

Youtuber kimliğiyle tanınan ve ardından Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçilen Fidias Panayotu’nun partisi Doğrudan Demokrasi Partisi (DDP) de Rum meclisine 4 milletvekiliyle girmeyi başardı. Panayotu açıklamasında; AP milletvekili olarak mı kalacağını, yoksa Rum meclisine mi gireceğine daha sonra karar vereceğini ifade etti.