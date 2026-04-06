Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nin Yiğitler Köyü Güzelleştirme, Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Kadınlar Derneği’yle (YİĞİT-DER) organize ettiği 13. Yiğitler Gafgarıt Festivali yapıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, festival Yiğitler 16 Ağustos Özgürlük Parkı’nda yer aldı. Festivalde, yiyecek ve içecek stantları kuruldu, sahne performansları sergilendi, gafgarıt soyma yarışması düzenlendi, Grup Reva konser verdi.

Festivale; Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı.



-İncirli: “Gafgarıt aslında bizim karakterimizdir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, baharın müjdecisi festivallerin başladığını belirterek, Kıbrıs Türklerinin kültürünü yansıtan festivallerin önemine değindi.

Festivali düzenleyen herkesi tebrik eden İncirli, bulması, ayıklaması meşakkatli ancak çok faydalı olan Gafgarıt bitkisiyle çocuk yaşta tanıştığını anlattı.

Kıbrıslı Türkleri de gafgarıta benzeten İncirli, “Gafgarıt aslında bizim karakterimizdir. Özgürlüğümüzdür. Kendimizi koruyarak büyüyüp gelişebilmemizin göstergesidir” dedi.

İncirli, Yiğitler Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği’nin genç nesillerin yetişmesinde önemli katkılar sunduğunu da sözlerine ekledi.

-Karavezirler: “Yiğitler’e de sosyal tesis yapıyoruz”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler de, belediyenin en uç sınırındaki köy olan Yiğitler’i ne gözden ne de gönülden uzak tuttuklarını söyledi.

22 muhtarlığa hizmete devam ettiklerini ifade eden Karavezirler, Kırıkkale’de açılışı yapılan yaşam boyu eğitim merkezi ardından, Yiğitler sosyal tesisinin ağustos, Erdemli köyündeki tesisin ise temmuz ayında açılacağını kaydetti.

Karavezirler, “Her köyümüze yatırım var” diyerek, Yiğitler'e 120 tonluk su deposu yapıldığını, su hatlarının değişeceğini, asfaltlama çalışması başlayacağını anlattı.

Her attıkları adımda belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ekip arkadaşlarının imzası olduğunu ifade eden Karavezirler, “Büyük gurur yaşıyorum… El ele, gönül gönüle çalışıyoruz” dedi.

-Emir

Yiğitler Muhtarı Ali Emir, festivalin düzenlenmesinde kendilerine destek olan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne teşekkür etti.

Gafgarıt bitkisinin toplamasının ve ayıklamasının zor olduğunu ancak faydalarıyla bilindiğini ifade eden Emir, beldeyle bütünleşmiş gafgarıtın tanıtımı için her yıl festival düzenlendiğini söyledi.

-Merter

Yiğitler Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Rabia Merter de, kültürel faaliyetlerde bulunan derneğin, bölgenin ürünü olan gafgarıtı tanıtmak için de yıllardır festival düzenlediğini söyledi.

Merter, festivalin yapılmasında emeği geçen, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, muhtarlar, dernek yönetim kuruluna teşekkür etti.



