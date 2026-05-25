Güney Kıbrıs’ta dün yapılan milletvekilliği seçimine ilişkin sonuçlar, oy oranları, bölgelere göre dağılımlar bugünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs genelindeki oy oranlarına, bölgelere göre dağılımlara geniş şekilde yer verdi.

Seçim sonuçlarına göre, DİSİ’nin yüzde 27.1 oy oranıyla birinci parti geldiğini yazan gazete, seçimin kaybedenlerinin ise meclise girmeyi başaramayan EDEK, DİPA ve Rum Ekologlar Hareketi olduğuna dikkat çekti.

Vasos Lissaridis’in partisi EDEK’in ilk kez 1970 yılında meclise girdiğini yazan gazete, dünkü seçimlerde EDEK’in, 12 bin 93’e denk gelen yüzde 3.3 oranında oy aldığını belirtti.

Partilerin aldıkları oylara da yer veren gazete, Güney Kıbrıs genelinde kayıtlı 569 bin 182 seçmenden, yüzde 66.91’e denk gelen 380 bin 851 seçmenin oy kullandığını yazdı.

Oy kullanmayanların sayısının 188 bin 331 yüzde (33.09) olduğunu yazan gazete, geçerli oy sayısının 372 bin 63 (yüzde 97.69); geçersiz oy sayısının 6 bin 618 (yüzde 1.74); boş oy sayısının ise 2 bin 170 (yüzde 0.57) şeklinde yer aldığını belirtti.

Buna göre; Güney Kıbrıs genelinde DİSİ yüzde 27.1; AKEL yüzde 23.9; ELAM yüzde 10.9; DİKO yüzde 10; ALMA yüzde 5.8; Doğrudan Demokrasi yüzde 5.4; EDEK yüzde 3.3; Aktif Vatandaşlar-Birleşik Kıbrıs Avcı Hareketi yüzde 3.3; DİPA yüzde 3.1; VOLT yüzde 3.1; Rum Ekologlar Hareketi ise yüzde 2 oranında oy aldı.

Bölgelere göre oy dağılımları ise şöyle yer aldı:

“Lefkoşa bölgesinde 198 bin 362 kayıtlı seçmenden 132 bin 756 (yüzde 66.93) seçmen oy kullandı.

Oy kullanmayanların sayısı 65 bin 606 (yüzde 33.07) olurken geçerli oylar 129 bin 923 (yüzde 97.87) geçersiz oylar 2 bin 169 (yüzde 1.63); boş oy ise 664 (yüzde 0.5) şeklinde yer aldı.

Lefkoşa bölgesinde DİSİ yüzde 27.20; AKEL yüzde 21.70; ELAM yüzde 10.5; DİKO yüzde 7.9; ALMA yüzde 7.8; Doğrudan Demokrasi yüzde 5.40; DİPA yüzde 4.80; Volt yüzde 4.40; Ekologlar Hareketi yüzde 2.50; Avcılar Hareketi yüzde 1.90 oy aldı.

Limasol bölgesinde kayıtlı olan 117 bin 13 seçmenden, 74 bin 571’i (yüzde 63.73) oy kullanırken, oy kullanmayanların sayısı 42 bin 442 (yüzde 36.27), geçerli oy sayısı 72 bin 867(yüzde 97.71); geçersiz oy bin 287 (yüzde 1.73); boş oy ise 417 (yüzde 0.56).

Buna göre Limasol’da DİSİ yüzde 25.30; AKEL yüzde 21.80; ELAM yüzde 10.70; DİKO yüzde 10.70; Doğrudan Demokrasi yüzde 6.90; ALMA yüzde 6.30; Aktif Vatandaşlar-Avcılar Hareketi yüzde 3.60; EDEK yüzde 3; Volt yüzde 2.40, DİPA yüzde 2.30 oy aldı.

“Mağusa bölgesinde” 116 bin 664 seçmenden 79 bin 258’i oy kullanırken, 37 bin 406 (yüzde 32.06) kişi oy kullanmadı. Geçerli oy sayısı ise 77 nin 251 (yüzde 97.47); geçersiz oy bin 437 (yüzde 1.81), boş oy ise 570 (yüzde 0.72).

DİSİ yüzde 28.50; AKEL yüzde 26.50; ELAM yüzde 13.50; DİKO yüzde 7.90; Avcılar Hareketi yüzde 5.80; Doğrudan Demokrasi yüzde 5.10; ALMA yüzde 3.90; Volt yüzde 3.30; EDEK yüzde 2.90; DİPA yüzde 1.50 oy aldı.

Larnaka’da 60 bin 540 seçmenden 40 bin 484’ü (yüzde 66.87) oy kullanırken, 20 bin 56 (yüzde 33.13) sandığa gitmedi. Geçerli oy sayısı 39 bin 515 (yüzde 97.61) şeklinde yer alırken geçersiz oy sayısı 757 (yüzde 1.87) boş oy ise 212 (yüzde 0.52) olarak kaydedildi.

AKEL yüzde 29.40; DİSİ yüzde 26.60; DİKO yüzde 14; ELAM yüzde 10.80; Doğrudan Demokrasi yüzde 5; ALMA yüzde 3.60; Avcılar Hareketi yüzde 2.60; DİPA yüzde 2.20; Volt yüzde 2.10 oy aldı.

Baf bölgesinde kayıtlı 47 bin 421 seçmenden 34 bin 428’i (yüzde 72.6) oy kullandı.12 bin 993 (yüzde 27.4) kişi sandığa gitmezken geçerli oy sayısı 33 bin 623 (yüzde 97.66), geçersiz oy 626 (yüzde 1.82); boş oy ise 179 (yüzde 0.52) şeklinde yer aldı.

DİSİ yüzde 29.50; AKEL yüzde 22.10; DİKO yüzde 16.80; ELAM yüzde 7.80; EDEK yüzde 6.20; ALMA yüzde 4.10; Doğrudan Demokrasi yüzde 3.30; DİPA yüzde 3.2; Avcılar Hareketi yüzde 2.8 şeklinde oy aldı.

“Girne bölgesi” için 29 bin 182 kayıtlı seçmenden 19 bin 354’ü (yüzde 66.32) oy kullanırken 9 bin 828’(yüzde 33.68) sandığa gitmedi. Geçerli oylar 18 bin 883 (yüzde 97.57); geçersiz oylar 343 (yüzde 1.77), boş oy ise 128 (yüzde 0.66) şeklinde yer aldı.

AKEL yüzde 25.30; DİSİ yüzde 21.80; DİKO yüzde 10.70; ELAM yüzde 10.70; ALMA yüzde 6.90; Doğrudan Demokrasi yüzde 6.30; DİPA yüzde 3.60; Volt yüzde 3; EDEK yüzde 2.40; Avcılar Hareketi yüzde 2.30 oy aldı.

Gazete, partilerin mecliste elde ettikleri sandalye sayısının ise DİSİ 17; AKEL 15; ELAM 8; DİKO 8; ALMA 4 ve Doğrudan Demokrasi 4 şeklinde olduğunu yazdı.

Haravgi gazetesine göre Lefkoşa bölgesinden DİSİ 6; AKEL 5; DİKO 3; ELAM 2; ALMA 2; Doğrudan Demokrasi 1 sandalye;

Limasol’dan DİSİ 3; AKEL 3; DİKO 2; ELAM 2; ALMA 1; Doğrudan Demokrasi 1; “Mağusa bölgesinden” DİSİ 3; AKEL 3; DİKO 1; ELAM 2; ALMA 1; Doğrudan Demokrasi 1; Larnaka’dan DİSİ 2; AKEL 2; DİKO 1; ELAM 1; Baf’tan DİSİ 2; AKEL 1; DİKO 1; ELAM 1; “Girne bölgesinden” ise DİSİ 1; AKEL 1 ve Doğrudan Demokrasi 1 milletvekili çıkardı.

Seçim sonuçlarıyla birlikte gazete başlıkları ise şöyle yer aldı.

Politis gazetesi “İki Büyük Parti Burada” başlığını kullanırken Fileleftheros gazetesi “Muhafazakârlara Oy Verdik- Bilinmeyen Korkusu Sonucu Belirledi ve Siyasi Haritayı Bütünlüklü Değiştirmedi”; Haravgi gazetesi “AKEL Hâlâ Daha Güçlü, Toplum İçin Güç”, Alithia gazetesi “Kazanan DİSİ, Başkanlığa ve Hükümet Oluşumuna Acı Verici Mesaj” başlıklarına yer verdi.