Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Dimitriyu dün katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, AB’nin Güney Kıbrıs’a ayrıca diğer AB ülkelerine beklenen desteği sağlamaması konusunu gündeme getirdi.

Dimitriyu sözlerinin devamında, AB'den sadece Güney Kıbrıs için değil, diğer ülkelere de yol gösterilmesi amacıyla, en azından iletişimsel anlamda daha yakın bir destek ve tepki beklediklerini kaydetti.

Dimitriu konuşmasında ayrıca Rum kesiminin talebine hemen karşılık vermesi ve yardım göndermesinden ötürü, Yunanistan’a duyduğu minnettarlığı da ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün şahsi olarak kendisiyle iletişim kurduğunu dile getiren Dimitriyu, Miçotakis’in ihtiyaçları olduğunda orada olacaklarını bir kez daha kendisine söylediğini aktardı.

Dimitriyu, bu desteğin büyük bir rahatlamaya yol açtığını, çünkü Yunanistan’ın en güçlü müttefikleri olduğunu da vurguladı.

Sahip olduğu silah sistemlerinin Güney Kıbrıs’ı savaş durumuna getirip getirmediğinin kendisine sorulması üzerine ise Dimitriyu, Güney Kıbrıs’ın problemin değil çözümün parçası olduğunu dile getirerek, bu silah sistemlerinin savunma amaçlı olduğunu sözlerine ekledi.