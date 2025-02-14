Politis Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dünkü törene katılarak Liman ve Deniz Polisi’nin güçlendirilmesi ve modernizasyonunun kesintisiz devam edileceğini söylediğini yazdı.

Haberde yeni alınan C sınıfı teknelerin ileri teknoloji ürünü denizcilik ekipmanlarına, iletişim cihazlarına, elektronik ve kurtarma teçhizatına sahip olduğu, sudaki kişileri ve yüzer araçları uzak mesafeden tespit edebildikleri kaydedildi.

Teknelerin, Sınırların Gözetilmesi ve Vize Politikası finansmanı çerçevesinde Rum yönetimi ile AB’nin ortak finansmanı ile alındığı bilgisi de verildi.