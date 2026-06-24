Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Ulusal Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada, BM ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Letimbiotis en kısa sürede, bir önceki müzakere sürecinde kalınan noktadan ve her daim üzerinde hem fikir olunan çerçeve içerisinde olacak şekilde, müzakerelerin yeniden başlaması için başlangıç noktası teşkil edecek gayri resmi genişletilmiş bir konferans toplanması için her düzeyde görüşmeler ve temaslar yapıldığını ifade etti.

Açıklamasında müzakere kazanımlarının korunmasının ve vatanın yeniden birleşmesinin en üst ulusal hedef olduğunu söyleyen Letimbiotis, her imkânı, diplomatik fırsatı ve üstlenilen her inisiyatifi değerlendireceklerini dile getirdi.

Letimbiotis çabanın devam ettiğini ve yoğunlaşacağını sözlerine ekledi.

Önceki gün “Politis” radyosuna konuşan Rum hükümet sözcü yardımcısı Yiannis Antoniou ise açıklamasında gösterilen çabanın Kıbrıs sorununun Türkiye’nin AB-Türkiye konulu hedefleriyle ilişkilendirilmesi ve iki paralel süreç olması, diğer bir değişle Ankara’nın Avrupa’yla ilgili hedeflerinin Kıbrıs sorunundaki gelişmelere ayak uydurması olduğuna işaret etti.

Açıklamasında, aşırı beklentiler meydana getirilmemesi uyarısında da bulunan Yiannis Antoniou, henüz bir çözüme ilişkin gerekli koşulların oluşturulmadığını söyledi.