Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi “Olası Bir Gayri Resmi Konferans Arka Planına Sahip Diplomatik Hareketlilik” başlıklı haberinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in temmuz başında adaya dönmesinin beklendiğini yazdı.

Haberinde, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in önceki gün Ulusal Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamalara yer veren gazete, Letimbiotis’in yaptığı açıklamada Holguin’in Brüksel ve New York’taki görüşmelerinin ardından, iki tarafla olan temaslara devam etmek için adaya dönmesinin beklendiğini söyledi.

Açıklamasında çözüm çerçevesine yönelik herhangi bir “yapıcı belirsizliğin” kabul edilmediğini de ifade eden Letimbiotis, BM Güvenlik Konseyi kararlarınca belirlenen iki kesimli iki toplumlu federasyonda ısrar ederek, hedefin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine izin verecek işler ve sürdürülebilir bir çözüm olduğunu savundu.

Letimbiotis önümüzdeki ayların kritik olarak addedildiğini, çünkü BM’nin diplomatik inisiyatifinin müdahil tarafların da temaslarıyla bağlantılı olarak yakın gelecekte Kıbrıs sorununun gidişatını belirleyebileceğini söyledi..