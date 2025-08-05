Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Karayolları Dairesi’nin Baf’taki şubesine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce havalı tüfekle ateş açıldığını yazdı.

Gazete, olayın hafta sonu gerçekleştiğini ve Pazartesi günü daireye giden çalışanlar tarafından fark edildiğini belirtirken binanın girişi ve bazı camların hasar aldığını, polis soruşturmasının devam ettiğini aktardı.

- -"Polise rüşvet teklif etmekkten tutuklandı"

Gazete bir diğer haberinde ise, Aya Napa’da trafik kontrolü sırasında alkollü olduğu tespit edilen 35 yaşındaki bir İngiliz’in, kendisini tutuklamak isteyen polislere rüşvet teklif ettiğini yazdı.

Habere göre, polislere 500 Euro teklif eden şahıs tutuklandı, dava okunmasının ardından serbest bırakıldı.