Alithia gazetesinde yer alan habere göre Andoniyu dün RİK’e yaptığı açıklamada elektrik bağlantısı projesinin uygulanabilir ve sürdürülebilir olarak değerlendirilmesi koşuluyla Yunanistan’daki Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE’ye 25 milyon euroluk ödeme yapılabileceğini söyledi.

Projeyle ilgili hükümet içerisinde görüş farklılıkları olduğuna dair bir yoruma karşılık ise Andoniyu, Rum Maliye Bakanının projeye ekonomik perspektiften, enerji bakanının ise Rum Yönetimi’nin enerji planlaması gerekliliği açısından baktığını dile getirdi.

Farklı tezlere rağmen hükümetin projenin gerekli olduğun yönündeki kararının değişmediğini yineleyen Andoniyu ancak problemlerle başa çıkılması gerektiğinin bakanlar kurulu tarafından dile getirildiğini ifade etti.

Andoniyu açıklamasında ADMİE’ye ilk 25 milyon euroluk ödemenin yapılıp yapılmayacağına karar verecek olanın Rum bakanlar kurulu olduğunu da söyledi.

Rum Enerji Kurulu RAEK’in konuyla ilgili onayının ardından Rum Maliye Bakanı durgun bir proje için vergi mükelleflerinin parasından ödeme yapmayı onaylamanın akıl dışı olduğunu söylemiş; Andoniyu ADMİE’ye para ödenmesi için hükümetin onayının gerektiğini kaydetmişti.

Gazete Andoniyu’nun gönderdiği mesajın, bakanlar kurulunun ödemeyle ilgili kararının Great Sea Interconnector projesinin uygulanabilir ve sürdürülebilir olarak değerlendirilmesi şartıyla alınacağı şeklinde olduğunu ekledi.