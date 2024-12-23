Alithia’ya göre Kombos dün İsrailli dengi Gideon Saar ile görüştü. “X” hesabından yaptığı paylaşımda “Saar ile bölgesel gelişmelerin ana yönlerini” ele aldıklarını kaydeden Kombos, Gazze konusunda “esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’ye insani yardımların artırılmasıyla ateşkesin önemi”, Suriye’deki durum başlığında ise “bütün toplumların ve azınlıkların haklarının korunması gereği üzerinde durduklarını kaydetti. Kombos “Suriye’deki azınlıkların haklarının korunmasını, “bölgesel istikrar ve güvenlik açısından kritik unsurlar” olarak niteledi.

Saar ise “İsrail ve Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya bulunduğu bölgesel zorlukları” ele aldıklarını kaydettiği paylaşımında “her ikimiz de Kürtlerin ve Hristiyanların da aralarında bulunduğu Suriye’deki azınlıkların güvenliğinin sağlanması gereğinde uzlaştık. İsrail bu karmaşık bölgedeki güç ve istikrar bacağıdır” ifadelerine yer verdi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kombos’un 22-23 Aralık tarihlerini kapsayan İsrail ve Filistin ziyaretleri çerçevesinde denkleri ve diğer yetkililerle temas edeceği ve yapılacak görüşmelerin merkezinde, Orta Doğu’daki mevcut durum ve ikili ilgi konuları olacağı belirtildi.

Açıklamaya göre Kombos’un Filistin ziyareti çerçevesinde Ramallah’daki El-Qinya köyünde, Rum yönetiminin “kalkınma yardımları” ile tamamlanan sağlık merkezinin açılışı da gerçekleştirilecek.