Haravgi ve diğer gazeteler Rum İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdıkları haberde, Nikos Hristodulidis’in başkanlığı döneminde daha önce 35 vatandaşlığın iptal edildiğini, son karar ile bu sayının 41’e yükseldiğini ve karardan etkilenen kişi sayısının 150 olduğunu (41 yatırımcı ve 109 aile ferdi) aktardı.

Gazeteye göre, Hristodulidis hükümeti döneminde ayrıca, ilk kararı 2021-2023 döneminde verilen 69 vatandaşlık iptali emri verilmesi kararını da sonuçlandırdı. Bu kapsamda 5 yatırımcı, 10 aile ferdi olmak üzere 15 kişinin vatandaşlığını iptal etti.

Haberde, “Yatırım Karşılığı Vatandaşlık” uygulamasının sona ermesinden bu yana vatandaşlığı iptal edilen kişi sayısının 360 (101 yatırımcı, 259 aile ferdi) olduğu, 360 kişiden 112’sinin işlemlerinin tamamlandığı ve vatandaşlık belgelerinin iptal edildiği bilgisi de verildi.

Öte yandan Politis “altın pasaport” yolsuzluğuyla ilgili olarak “Yolsuzluk Karşıtı Otorite” tarafından eski EDEK Başkanı ve Milletvekili Marinos Sizopulos hakkındaki araştırma raporu tahtında, Taxan Properties isimli İran şirketindeki eski üç ortağıyla birlikte Sizopulos hakkında da cezai soruşturma başlatılması ve milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini yazdı.

Gazete “Cezai Soruşturma ve Dokunulmazlık İptali… Marinos Sizopulos ile İlgili Araştırma Raporu Başsavcılığın Elinde” başlıklı manşet haberinde Sizopulos ve eski ortaklarının, olası sahtekarlık, belge sahteleme ve dolandırıcılık komplosu kurmakla itham edildiğini belirtti.

Sizoplulos’un, “Yolsuzluk Karşıtı Otoritenin” hakkındaki raporunda yer alan bulguları “Ben tertemizim. Savaş istiyorlarsa, savaşırız.” diyerek reddettiği kaydedilen habere göre, yetkili bir kaynak, Sizopulos hakkında cezai kovuşturma başlatılabilmesi için milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi ve bu yönde Yüksek Mahkeme’ye başvuru yapılacağını açıkladı.