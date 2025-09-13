Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Letimbiotis dün yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi Başkanı Costa’nın Rum tarafına yapacağı ziyareti Güney Kıbrıs’ın Avrupa sürecindeki öneminin kabul edildiğine dair net bir mesaj teşkil ettiğini, aynı zamanda Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz’de bir istikrar unsuru ve AB için bir referans noktası olarak sahip olduğu rolü güçlendirdiğini savundu.

Costa’nın ziyaret çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geleceğini de ifade eden Letimbiotis, Hristodulidis ile Costa arasında gerçekleştirilecek görüşmede Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında devralacağı AB dönem başkanlığının ortaya koyacağı temel öncelikler ile ele alması istenecek kritik meselelerin bulunacağını belirtti.

Letimbiotis bu meseleler arasında savunma ve güvenlik, rekabet gücü ve 2028-2034 yıllarını kapsayan çok yıllık mali çerçevenin bulunduğunu sözlerine ekledi.