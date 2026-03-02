Karpaz’daki eski Rum mallarının satış işlemi prosedürüne dahil olan Rum avukatlar olduğu, son üç yıldır devam etmekte olan bu alışverişin son dönemde büyük boyutlar kazandığı iddia edildi.

Fileleftheros’un haberine göre, mal satış prosedürlerine dahil olan Rum avukatlar, müşterileri adına muhtarlarla da iletişime geçiyor ve alış-satış işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesini istiyor.

Edindiği bilgilere dayanarak satış işlemlerinin tamamlanması talep edilen yerlerden bazılarının sahil kesimindeki arsalar olduğuna dikkat çeken gazete, bunun dışında özellikle Yenierenköy’de, daha önce KKTC makamları tarafından Kıbrıslı Türklere ya da Türkiyelilere verilen arsalardan bazılarındaki imar çalışmalarının tamamlandığına dikkat çekti.

Gazete konuyla ilgili yaptığı araştırmada, Karpaz’da malların ve sahiplerinin kayıtlı olduğu bir disket bulunduğunu, bu disketin Rum Tapu Dairesi’nden talep edildiğini, belirli bir amaç için verilen disketin bir şekilde bir Rum aracının eline geçtiğini, Rum aracının da disketi, mal sahipleri ya da varislerine giderek bu mallarını satmalarını istemek için kullandığı bilgisine ulaştığını yazdı.

Habere göre süreç içinde konuya dahil olan Rum avukatlar, tanıdıkları emlakçılar aracılığıyla, özellikle eski mal sahiplerinin yurtdışında yaşadığı durumlarda konuya dahil oluyor.