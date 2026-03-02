Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Mart ayı içerisinde ve diplomatik yollarla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmeyi planladığını açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre Hristodulidis EOKA’cı Grigoris Afksentiu için Maşera Manastırı’nda düzenlenen anma töreni sonrasında gazetecilerin, Guterres’in görüşme talebini kabul edip etmediği sorusu üzerine açıklama yaptı.

Genel Sekreter’e uzun süre önce mektup gönderdiğini ve diplomatik yollarla, Mart ayı içerisinde bir görüşme planlandığını anlatan Hristodulidis “belli olduğunda hangi gün gerçekleşeceğini açıklayacağım. Bu görüşmenin ilerlememiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Hristodulidis BM Genel Sekreteri’nden görüşme talebine cevap gelip gelmediği sorulduğunda ise “BM ile size izah ettiğim istikamette temas halindeyiz.” cevabını verdi.

Aynı gazete Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in, bazı EOKA’cıların anıldığı Tala’daki bir tören sonrasında “Kıbrıs sorununda mevcut durumun uzayamayacağını” söylediğini yazdı.

Habere göre anılan EOKA’cıların fedakarlıklarının mantığını her gün canlı tutmak ve eyleme dökmek zorunda olduklarını söyleyen Letimbiotis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin itibarı savunulmalıdır. Halkın özgürlük ve adalet isteği canlıdır.” dedi.

Letimbiotis, Kıbrıs müzakerelerinin iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiği şeklindeki Rum tezini de yineledi ve BM Genel Sekreteri’nin himayesinde gayriresmi genişletilmiş konferansa katılmaya hazır olduklarını belirterek “mevcut durum uzayamaz. Gelecek nesillere bölünmüş bir vatan değil yeniden birleşmiş, özgür bir vatan bırakmalıyız” dedi.

Fileleftheros Afksentiu için Maşrea Manastırı’nda düzenlenen anma törenine katılan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un “Afksentiu’nun mücadelesi vatanı kurtarma çabalarımız için yeniden doğuş banyosudur” dediğini aktardı.