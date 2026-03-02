Ağrotur’dan sonra adadaki diğer İngiliz üslerinin de boşaltılmasına karar verildi. Hava sahasında İHA tespit edildiği için Baf Havalimanı da boşaltıldı. Hava sahasında tespit edilen İHA sayısının iki olduğu ve havada imha edildikleri bilgisi verildi.

Cyprus Times’ın haberine göre, Rum Haber Ajansı (KİPE) Baf Havalimanı’nın Rum yönetiminin emriyle boşaltıldı.

Havalimanları işletmecisi “Hermes Airports” ise iki İHA’nın Baf Havalimanı’na mı yoksa “Andreas Papandreu hava üssüne” mi doğru ilerlediğinin net olmadığını açıkladı. Rum İçişleri Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilatı, SMS göndererek Ağrotur üs bölgesinde yaşayan yurttaşlarının bölgeyi "zorunlu terk etmesi emri" verdi

Tehdidin devam etmesi nedeniyle saat 12.00 itibarıyla Ağrotur’dan sonra adadaki diğer tüm İngiliz üslerindeki sivil personelin (elzem olmayan personel) de üsleri boşaltması emredildi.