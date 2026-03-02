Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında son aylarda yürütülmekte olan siyasi ve teknokratik çalışmalar sonrasında, uygun acil organ nakli gereken hastalar için havadan taşıma mekanizması kurulmasına çalışılıyor.

Politis’in haberine göre, Rum Sağlık Bakanı Neofitos Haralambidis ve Yunan dengi Adonis Yeorgiadis’in 26 Şubat’ta Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen gayriresmi AB Sağlık Bakanları görüşmesi çerçevesinde gerçekleştirdiği ikili görüşmede konu gündeme getirildi.

Güney Kıbrıs’ın bu tür durumlarda imkanı olmadığı için, bu imkana sahip olan Yunanistan ile uygun organ bulunduğunda, acil organ nakline ihtiyacı olan hastaların Yunanistan’a nakledilmesi hedefiyle bir hava nakil mekanizması kurulması kararlaştırıldı.