Merit Liman Hotel & Casino, 27 Eylül gecesi Rubato konseriyle unutulmaz bir geceye sahne oldu. Merit Liman Teras sahnedeki yaz konserleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte misafirler müziğe ve eğlenceye doydu.

Rubato, sevilen şarkılarını seslendirirken konser alanında coşku doruğa çıktı. Özellikle “Kaç Kadeh Kırıldı Sarhoş Gönlümde” şarkısında tüm konukların hep bir ağızdan eşlik etmesi, geceye damga vurdu.

Konser sonunda misafirlerden gelen övgü dolu yorumlar, Merit Liman Hotel & Casino müzikseverlere sunduğu kaliteli etkinliklerin ne kadar beğeni topladığını bir kez daha kanıtladı. Merit Liman Teras Sahne’de yaz konserleri hız kesmeden devam ediyor. Her konser, adeta yıldızlı bir Kıbrıs gecesinde müzik şölenine dönüşüyor.





