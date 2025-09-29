Milli Eğitim Bakanlığı, 35 güvenlik görevlisinin Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda göreve başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Öğrencilerin güvenliği ve esenliği bizim için her zaman öncelikli olmuştur” denilerek, bu yıl ilk kez güvenlik görevlisi ihalesine çıkıldığını ve Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 35 okul için 35 kişilik hizmet alımı yapıldığı belirtti.

Güvenlik görevlilerinin “Güvenli eğitim, güvenli gelecek” ilkesiyle göreve başladığı kaydedilen açıklamada, çalışmaların süreceği ifade edildi. Açıklamada, “Görevli personelimiz, öğrencilerimizin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenimlerine devam edebilmeleri için ilgili okullarda görevlendirilmiştir. Bu kapsamda güvenlik görevlilerimiz, Bakanlığımızın belirlediği standartlar çerçevesinde okul giriş-çıkışlarında, bahçe ve bina çevrelerinde gerekli tedbirleri alarak, öğrencilerimizin güvenliğini sürekli gözetim altında tutmaktadır.” denildi.

Sonraki dönemde sayının artırılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, güvenlik kamera sistemleri sayesinde okul binaları ve çevrelerinin 24 saat gözetim altında tutulduğu da vurgulandı.

Güvenli Okul Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca, Polis Genel Müdürlüğü ile iş birliğinde yürütülen, Güvenli Okul Projesi’nin de okulların açılmasıyla birlikte devreye girdiğini ve proje kapsamında okul çevrelerinde denetimler artırıldığını, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği için ek önlemler alındığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bilinmelidir ki her çocuk bizim evladımızdır. Bu anlayışla Millî Eğitim Bakanlığı olarak, güvenli eğitim ortamı hedefiyle ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor; güvenlik görevlileri, kamera sistemleri ve güçlü iş birlikleriyle hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin güvenle adım attığı bir eğitim ortamı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”