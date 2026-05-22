Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, önceki gün Hindistan’a gitti.

Politis gazetesi, Hristodulidis’in uçaktan Hindistan’a özgü kıyafetlerle inmesi ve kırmızı halıda yürümesinin dikkatlerden kaçmadığı yorumunda bulundu.

Gazete, Hristodulidis’in tercih ettiği kıyafetin Hindistan geleneklerini yansıttığını kaydederken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 2025 yılı Haziran ayında Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette Kıbrıs kültürünü temsil eden kıyafetler yerine kendi kültürüne uygun kıyafet tercih ettiğini anımsattı.