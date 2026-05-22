Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Hindistan’da temaslarda bulunuyor.

Hristodulidis, önceki gün başladığı temasları çerçevesinde Güney Kıbrıs-Hindistan Müteşebbis Forumu’na katıldı. Forum çerçevesinde Güney Kıbrıs’a yatırım yapmakla ilgilenen yaklaşık 30 iş adamı ile yuvarlak masa toplantısına katılan Hristodulidis, bazı genel müdürlerle de baş başa görüşmeler yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hristodulidis, coğrafi konumu itibarıyla avantajlı olan Güney Kıbrıs’ın istikrarlı, güvenilir ve öngörülebilir bir ortak olduğuna, bunun yanı sıra Hindistan'ın doğal ortağı ve Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya açılan bir köprü olduğuna vurgu yaptı.

Hristodulidis, Avrupa Birliği (AB) içerisindeki en hızlı kalkınan ekonomilerden birinin Rum ekonomisi olduğunu belirterek, kamu borcunun önemli ölçüde azaltıldığını söyledi.

Güney Kıbrıs’a yapılan yabancı yatırımların 81 milyar euroyu aştığına işaret eden Hristodulidis, birçok uluslararası şirketin de bölgesel merkezlerine üs olarak Güney Kıbrıs’a taşımayı seçtiğini belirtti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne katılımıyla ilgili olarak ise bu konuda önemli bir ilerleme sağlandığını ve bu yılın sonunda ya da 2027 yılı başlarında ilgili siyasi kararın verileceğini açıkladı.