Politis.com.cy internet sitesi, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak 10 Nisan’a kadar devam edecek “Çok Uluslu Siyasi-Askeri İş Birliği Tatbikatı'nda “savaş halindeki komşu ülkelerden tahliye edilen sivillerin kabulüyle” ilgili “ESTİA” ve sözde Rum deniz sorumluluk sahası içerisinde arama ve kurtarma ile ilgili “TEYKROS” isimli özel ulusal planların sınanacağını bildirdi.

Açıklamaya göre tatbikat Güney Kıbrıs’ın “deniz, hava ve kara” sahalarında üç aşamadan oluşacak. Güney Kıbrıs’tan ve isimleri açıklanmayan yabancı katılımcı ülkelerden çok sayıda “devlet” birimi, personel ve hava unsurları iştirak edecek. Yabancı ülkelerden çok sayıda gözlemcinin izleyeceği tatbikatın planlama, yürütme ve genel koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı ve “Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi” iş birliğinde RMMO tarafından gerçekleştirilecek.

Rum Savunma Bakanlığı ayrıca, RMMO ile “dost askeri kuvvetlerin” müşterek eğitimi çerçevesinde savaş uçaklarının bu sabah 10.00-12.00 saatleri arasında sözde Rum FIR Hattı’nda eğitim uçuşu yapacaklarını açıklamıştı.