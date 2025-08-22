Politis gazetesi: “RMMO Yetkilileri Fiyaskodan Korkuyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, kadınların gönüllü olarak RMMO’ya katılmalarına imkan sağlanmasının ardından ilk celbin ekim ayı sonunda olacağını ancak başvurunun düşük kalması ve söz konusu programın “fiyaskoyla sonuçlanmasından” endişe edildiğini yazdı.

Gazete, RMMO tarafından bin 200 euro maaşla sözleşmeli er münhali açıldığını, 700 kişilik münhale sadece 305 başvuru yapıldığını ve bunlardan sadece 70’inin kadın olduğunu belirterek, aylık 150 euro maaşı olan gönüllü askerliğe kadınların başvuracakları konusunda endişeler olduğunu aktardı.