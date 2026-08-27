Güney Kıbrıs'ın aşırı sağ ve ırkçı partisi ELAM, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin, “Kuzey Kıbrıs” ifadesiyle QS Top Universities dünya üniversiteler sıralamasında yer almasına tepki gösterdi.

ELAM, yayımladığı açıklamada üç üniversitenin ilgili listede “üstelik Kuzey Kıbrıs işaretiyle” yer aldığına dikkat çekti.

KKTC’nin varlığını reddeden ELAM, Rum Dışişleri ve Eğitim Bakanlıklarını, üç üniversitenin QS Top Universities listesinden çıkarılması için “derhal gerekeni yapmaya” çağırdı.

Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs sorununun gerçekleri konusunda gerekli adımları atarak bu tür kışkırtıcı ve kabul edilemez ifadelerin kesin olarak sona ermesini sağlaması gerektiği” savunuldu.

ELAM ayrıca, “Zamna” etkinliği ile FC Barcelona’nın Lefkoşa’daki antrenman merkezine ilişkin daha önce yaptığı çağrıyı da gündeme getirdi.

Rum Dışişleri Bakanlığına 23 Ağustos 2026 tarihinde söz konusu iki organizasyonun iptal edilmesi amacıyla müdahalede bulunulması çağrısı yaptığını hatırlatan ELAM, yetkililerden bu çağrının ardından hangi girişimlerde bulunulduğunun kamuoyuna açıklanmasını istedi.

ELAM açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gerçekleri yansıtmak için gerekli girişimlerde bulunması ve bu tür kışkırtıcı ve kabul edilemez ifadelerin kesin olarak sona ermesini sağlaması gerektiği” ifade edildi.