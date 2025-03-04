Sivasspor'da üçüncü Rıza Çalımbay dönemi başlayabilir.

Süper Lig'de art arda aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Sivasspor'da Ömer Erdoğan ile ayrılık kararı alındığı öne sürülüyor.

Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3 golle geçti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3 golle geçti

Ajansspor'un haberine göre Sivasspor, Ömer Erdoğan'la vedalaşması halinde rotasını eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'a kıracak.

Son olarak 2019-2023 yılları arasında Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay daha sonra Beşiktaş ve Hatayspor'un başına geçmişti.        

Rıza Çalımbay 2021-22 sezonunda Sivasspor ile Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı.