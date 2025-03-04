Sivasspor'da üçüncü Rıza Çalımbay dönemi başlayabilir.

Süper Lig'de art arda aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Sivasspor'da Ömer Erdoğan ile ayrılık kararı alındığı öne sürülüyor.

Ajansspor'un haberine göre Sivasspor, Ömer Erdoğan'la vedalaşması halinde rotasını eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'a kıracak.

Son olarak 2019-2023 yılları arasında Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay daha sonra Beşiktaş ve Hatayspor'un başına geçmişti.

Rıza Çalımbay 2021-22 sezonunda Sivasspor ile Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı.