Restoran sektörünün üst örgütü Restoran İşletmecileri Birliği (Res-Bir) hükümetin uygulamaya koymak istediği KDV artışlarına sert tepki göstererek artık kontrolden çıkan zamların üstüne getirilmek istenen KDV artışlarının başta restoran, kafe, bar pastane ve diğer hizmet sektörlerini iflasa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Res-Bir Yönetim Kurulu tarafından bugün yapılan açıklamada, hükümete kdv dahil alınan zam kararlarının derhal geri alınmaması durumunda sektörden ve halktan gelecek tepkilerin altında kalınacağı uyarısı yapıldı.

Res-Bir Yönetim Kurulu Açıklaması Şöyle;

“ Hükümetin, temel tüketim ürünlerinden hizmet sektörüne kadar uzanan KDV artışı kararları, toplumun ekonomik varlığına ve işletmelerin sürdürülebilirliğine açık bir saldırıdır. “2025’te piyasayı ucuzlatacağız” diyen bir hükümetin, bugünden halkın ve işletmelerin sırtına bu kadar ağır bir yük bindirmesi, ekonomik akıldan ve vicdandan tamamen uzaktır.



Restoran ve hizmet sektörü olarak, yıllardır artan maliyetler, döviz krizleri ve yüksek elektrik faturalarıyla mücadele ediyoruz. Ancak hükümetin bu yeni KDV artışı kararı, sektörü tam anlamıyla uçuruma sürüklemektedir. Temel girdilerimize ek, satışlarımızda %5 veya daha yüksek bir vergi artışı uygulanması, bu sektörün ayakta kalmasını imkânsız hale getirecektir. Halkın temel ihtiyaçlarının bile lüks haline getirildiği bir ekonomik model sürdürülemez!



Bu kararların doğuracağı vahim sonuçlar:



1. Halkın Yoksullaşması: Artan KDV, temel gıda ürünlerinden hijyen malzemelerine kadar her şeyin fiyatını yükseltecek ve halkın alım gücünü tamamen bitirecektir.

2. Turizmin Çöküşü: Rum kesiminden gelen turistler ve burada yaşayan yabancılar, hayat pahalılığı ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle ülkeyi terk etmeye başlamıştır. Hükümet, turizm sektörünü bitirme konusunda ısrarcı mıdır?

3. Sektörün İflası: Restoran, kafe, pastane ve diğer hizmet sektörü işletmeleri, bu vergi artışlarını kaldıramaz. İşletmeler kapanacak, işsizlik artacak ve ekonomi tamamen daralacaktır.



Hükümete açıkça sesleniyoruz:

Bu kararlar ekonomik vizyonsuzluğun ve halktan kopukluğun açık bir göstergesidir. KDV artışları derhal geri çekilmelidir! Hükümetin bütçe açığını kapatmak için seçtiği bu yöntem, halkı açlığa, sektörü ise iflasa sürüklemektir. Bu kararlar, sadece enflasyonu artırmakla kalmaz, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik geleceğini karanlığa mahkûm eder.

Hangi akıl, temel gıda ürünlerine ve hizmetlere böyle fahiş vergiler koyar? Bu beceriksizliğin ve plansızlığın açık bir itirafıdır,

Eğer bu adımlar geri çekilmezse, bu hükümet halktan ve sektörden gelen öfkenin altında kalacaktır. Lha