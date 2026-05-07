Demokrat Parti’de bir süre önce MYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevleri de bulunan iş insanı Redif Nurel, Ulusal Birlik Partisi’ne katıldı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Girne’de önceki akşam yapılan törende Nurel’e rozetini kendi eliyle taktı ve “Yuvana hoş geldin” dedi.

Üstel, “Redif Nurel’in kalbi hep bizimleydi ama daha fazla Ulusal Birlik Partisi’ne katkı koyması için resmen üyemiz olmuştur” diye konuştu.

Başbakan tarafından kürsüye davet edilen Redif Nurel, yaptığı teşekkür konuşmasında “Yeniden aranızda olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Benim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlılığımı burada herkes çok iyi biliyor. Rakibimiz olan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin tüzüğünde birleşik Kıbrıs’tan başka bir şey yoktur. Bunu halkımıza hatırlatmalıyız. Herkes kendi geçmişinde hatalar yapar. Ben de yaptım. Bedellerini ödedim. Sayın Başbakanımızın açtığı kucakla yeniden yuvama geri döndüm. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine gerçekten bağlı olan Ulusal Birlik Partisi’dir. Bu partide kanımın son damlasına kadar savaşmaya geldim.” ifadelerini kullandı.