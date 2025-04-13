İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Alaves'e konuk oldu.
Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 14. dakikasında Camavinga, Real Madrid'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 38. dakikasında VAR incelemesinin ardından Kylian Mbappe kırmızı kart gördü. İkinci yarıda ev sahibi ekipte Sanchez 70. dakikada kırmızı kart gördü.
Real Madrid zorlu maçı kazanarak puanını 66 yaptı ve 4 puanlık farkla zirve takibini sürdürdü. Alaves 30 puanda kaldı.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 62. dakikada yerini Bellingham'a bıraktı.