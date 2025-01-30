Doğan Türk Birliği Kadın Futbol Takımı, yöneticisi Özlem Ratip’in liderliğinde hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Takım, geçtiğimiz sezon finalde kıl payı kaçırdığı şampiyonluğu bu yıl elde etmeyi hedefliyor. Özlem Ratip, sezon öncesi çalışmaların verimli geçtiğini ve oyuncuların büyük bir ciddiyetle antrenmanlara katıldığını belirtti. Ayrıca, takımın genç ve gelişime açık bir kadroya sahip olduğunu vurguladı.

Kadın futbolunun gelişimi için altyapıya büyük önem verdiklerini ifade eden Ratip, akademilerinde sporcuların sadece futbol becerilerini değil, sosyal ve mental gelişimlerini de desteklediklerini söyledi. Bu yaklaşımın, oyuncuların özgüven kazanmalarına ve hayata daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sağladığını dile getirdi.

Özlem Ratip, kadın futboluna verilen değerin artırılması gerektiğini belirterek, altyapıya daha fazla yatırım yapılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, kulüp yöneticileri, federasyon ve sponsorların projeler üretmesi gerektiğini ifade etti.

Taraftar desteğinin takım için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Ratip, Girne merkezde tek kadın futbol takımı olarak daha fazla seyirci desteğine ihtiyaç duyduklarını ve taraftarları maçlara davet ettiğini söyledi.