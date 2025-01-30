Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, polisin olaylara zamanında müdahale etmesi sebebiyle gerek Apollon ile Omonia arasında Limasol’da salı günü oynanan hentbol maçı sırasında, gerekse aynı günün akşamı Omonia ile AEL arasında oynanan futbol maçının ardından yaşanabilecek ciddi olayların önlendiği belirtildi.

Apollon ile Omonia arasında Limasol’da oynanan hentbol maçı esnasında yaklaşık 100 kadar maskeli taraftarın “Zigi” (Terazi) bölgesinde toplandığını ve Apollon kapalı sahasına doğru yöneldiğini kaydeden gazete, çevik kuvvet ekiplerinin sahaya az bir mesafe kala taraftarların önünü kesip göz yaşartıcı gaz kullanmak suretiyle taraftarları püskürttüğünü belirtti. Olaylarla ilgili olarak 22 yaşındaki bir şahsın tutuklandığını üç kişinin de arandığını kaydeden gazete, bir polisin de hafif yaralandığını yazdı.

Omonia ile AEL arasında salı akşamı GSP stadında oynanan futbol maçının sona ermesinden sonra ise AEL taraftarlarının taşlarla polise saldırdığını ve iki polisin hafif yaralandığını kaydeden gazete, Omonia taraftarlarının da AEL taraftarlarının taşlı saldırısına uğradığını öte yandan polisin olayları yatıştırmak için biber gazı kullandığını ekledi.