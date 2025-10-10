Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 3-6 Ekim 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı.

Disiplin Kurulu’nun, Küçük Kaymaklı oyuncusu Rasheed İbrahim ile ilgili aldığı karar şöyle:

1. AKSA Süper Lig’de 05.10.2025 tarihinde Cemal Balses Stadı’nda 23185 maç numarasıyla oynanan Mormenekşe GBSK – Küçük Kaymaklı TSK karşılaşmasında maçın 45. dakikasında Küçük Kaymaklı SK Takımının 30 sırt numaralı 121449 lisans numaralı oyuncusu Rasheed İbrahim takımının attığı golden sonra kendi seyircisi önüne gelerek gol sevincini kutlarken kendi seyircisine şortunu açarak iç çamaşırını göstermesi sebebiyle hakem tarafından oyundan ihraç edilmiştir.

İlgili futbolcu yaşanan olay ile ilgili kurulumuzdan özür dileyerek, herhangi bir kötü niyeti olmayarak sadece sevinç amacıyla hareketi yaptığını iletmiştir. Yine Küçük Kaymaklı TSK teknik direktörü Nazım Aktunç da yaşanan olay nedeniyle kurulumuzdan kulübü adına özür dilemiştir. Meseleye ilişkin raporlar ve yine olaya ilişkin görüntüler kurulumuz tarafından incelenmiştir. İlgili futbolcunun olaya konu hareketi kendi seyircisine önünde yaptığı ve hareketin süresinin kısa sürdüğünü hafifletici unsur olarak göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Küçük Kaymaklı SK takımının 121449 lisans numaralı oyuncusu Rasheed İbrahim Disiplin Talimatının 35(1)’i ihlal ettiğine bulgu yapar 35(1)(a) uyarınca 4 (dört) müsabakadan men cezası almasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2. AKSA Süper Lig’de 05.10.2025 tarihinde Cemal Balses Stadı’nda 23185 maç numarasıyla oynanan Mormenekşe GBSK – Küçük Kaymaklı TSK karşılaşmasında maçın 45. dakikasında Küçük Kaymaklı SK futbolcusu Rasheed İbrahim’in oyundan ihraç edilmesinin ardından 5388 lisans numaralı Küçük Kaymaklı TSK Yöneticisi Ali Duvarcı maçın hakemi ve 4. hakemine yüksek sesle söylemlerde bulunması üzerine hakem tarafından oyundan ihraç edilmiştir.

Meseleye ilişkin hakem raporları Kurulumuz tarafından incelenmiştir. 5388 lisans numaralı Küçük Kaymaklı TSK Yöneticisi Ali Duvarcı’nın Disiplin Talimatı’nın 41(1)’i ihlal ettiğine bulgu yapar, Disiplin Talimatının 41(1)(b) uyarınca 28 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3. AKSA A2 1. Lig’de 04.10.2025 tarihinde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda 23174 maç numarasıyla oynanan Düzkaya KOSK – Yalova SK karşılaşmasında maçın 53. dakikasında Düzkaya KOSK’un 116368 numaralı kalecisi Mustafa Doğu ayağı ile rakibinin yüzüne doğru tekme atmıştır. İlgili futbolcu oyundan hakem tarafından ihraç edilmiştir.

Meseleye ilişkin hakem raporları kurulumuz tarafından incelenmiştir. 116368 numaralı Düzkaya KOSK futbolcusu Mustafa Doğu’nun 44(1)’i ihlal ettiğine bulgu yapar, 44(1)(a) uyarınca 6 (altı) müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.