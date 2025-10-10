Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 3-6 Ekim 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 MAÇ: Abdulsamed Şimşek (Esentepe), Burak Alsan (Mormenekşe), Cemal Yaşınses (Alsancak Yeşilova), İbrahim Enes Doyduk (Küçük Kaymaklı), Mahmut Esat Şen (Esentepe), Muhammet Melih Gencer (Kaplıca Karadeniz 61), Oğuzhan Şahin (Serveroğlu Geçitkale), Yusuf Beyazi (Cihangir)

2 MAÇ: Adal Aksoy (Karşıyaka), Furkan Uludağ (Mağusa Türk Gücü)

Gökhan Özer (Karşıyaka )

3 MAÇ: Yusuf Ali Şerekioğlu (DND L. Gençler Birliği)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Ergin Elsiz (Mesarya), Mehmet Demir (Türk Ocağı Limasol)

1 Maç: Gediz Özakan (Lapta)