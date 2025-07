Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2025 Ralli Sprint Şampiyonası üçüncü yarışı 27 Temmuz 2025 Pazar günü yapılıyor. İnönü’de hazırlanan etapta yapılacak yarış, “2.Ali Zort Anı Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirilecek. Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile iş birliği içerisinde yapılacak olan organizasyona; ÇDM Kaporta, Güven Sigorta, Biçentürk Restaurant, Stage Cars, Yarkıner Recovery, Kemerli Su Restaurant, Pernara Meyhanesi, Oral Fotoğrafçılık, Yababa Lastik Market, Cahit Necipoğly Ltd, Modda Cosmetics, Necipoğlu Ltd., H.Bullici Trading Ltd., H.Debreli Hafriyat ve Latif Cafe & Restaurant da destek veriyor. Pazar öğleden sonra 15.30’da başlayacak olan ralli sprint yarışında biri deneme olmak üzere 9,5 kilometrelik etap üç kez geçilecek. Deneme etabının başlama saati 15.50 olarak belirlenirken ilk etap 17.00’de ve ikinci etap 18.25’de başlayacak. Ödül töreni ise 19.30’da yapılarak organizasyon sona erecek.

KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Lefkoşa-Gazimağusa yolundan İnönü istikametine dönüldükten sonra batı tarafında etabın start ve finiş noktası kurulacak. 9.50 kilometre uzunluğunda hazırlanan etap İnönü köyünün batı kesiminde geçilecek. Yarışa 10 ekip kayıt yaptırdı. Sınıf 2’de 3 ekip mücadele edecek. Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi Volkswagen Polo GTI R5 ile start alacak. Zeki Demirdeş-Barış Kalfaoğlu ikilisi ve Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ise Skoda Fabia R5 ile mücadele edecek. Sınıf 1’de 2 ekip birincilik için mücadele edecek. Hakan Biricik-Mehmet Bayraktar ikilisi Subaru Impreza ile, Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi ise Mitsubishi Lancer EVO 10 ile mücadele edecek. Sınıf N’de Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topçuoğlu ikilisi mücadele ederken, SSV kategorisinde Canam Maverick ile Erdaş Uçaner-Ahmet Akdeniz ikilisi, Yaz Muratoğlu, Tolga Güllü-Gökhan Bolatçıoğlu ikilisi ve Ülkü Erçoban-Önay Erçoban ikilisi mücadele edecek.

Kayıt Listesi:

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 Sami Doğan Ahmet Akbıçak Volkswagen Polo GTI Rally2 2

2 Zeki Demirdeş Barış Kalfaoğlu Skoda Fabia Rally2 2

3 Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2

4 Hüseyin Şüküroğlu Kemal Topçuoğlu Mitsubishi Lancer EVO9 N

5 Hakan Biricik Mehmet Bayraktar Subaru Impreza 1

6 Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer EVO10 1

7 Erdaş Uçaner Ahmet Akdeniz Canam Maverick SSV

8 Yaz Muratoğlu Canam Maverick SSV

9 Tolga Güllü Gökhan Bolatcıoğlu Canam Maverick SSV

10 Ülkü Erçoban Önay Erçoban Canam Maverick SSV

oo Ahmet Biricik Metin Bıçakçıoğlu Subaru Impreza 0

o Oğuz Akayoğlu Canam Maverick 0