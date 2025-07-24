Kıbrıslı Türk sporculara uygulanan ambargoların ele alındığını spor belgeseli "Offside: KKTC’de Sporun Gizli Hikayesi"nin galası dün gece Londra’da yapıldı.

Freedom and Fairness for Northern Cyprus’tan yapılan açıklamaya göre etkinliğin sunuculuğunu İngiltere doğumlu Türk kökenli spor gazetecisi Mert Ahmet üstlendi. Belgeselin yapımcılığını NoPlayBook ekibinden Afzal Choudhury, yaratıcı yönetmenliğini ise Eren Ramadan yürüttü.

Kuzey Kıbrıs’a Özgürlük ve Adalet kampanyasının desteğiyle hayata geçirilen belgeselin gösterimine T.C. Birleşik Krallık Büyükelçisi Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilciliği Muavin Konsolosu Esma Eroğlu, Chelsea FC’nin eski futbolcusu Paul Canoville, Erkekler 1. ve 2. Lig ile Kadınlar Süper Lig ve Şampiyona Liglerinden futbolcular katıldı.

Gösterimin ardından konuşan Mert Ahmet şunları söyledi:

“Bu filmi spor gazetecileri, Kıbrıslı Türk ve siyasi çevrelerden kişilerin doldurduğu bir salonda sunmak büyük bir onurdu. Sesi olmayanlara ses verdik ve sporun asla siyasallaştırılmaması gerektiğini gösterdik. Kıbrıslı Türklerden ve destekçilerimizden gelen destek inanılmazdı. Şimdi bir araya gelip gerçek bir fark yaratma zamanı.”

Belgesel, 27 Temmuz Pazar günü, Kuzey Kıbrıs’a Özgürlük ve Adalet kampanyasının YouTube ve sosyal medya platformlarında yayınlanacak.

Kuzey Kıbrıs’ta dört günde çekilen belgeselin, Kıbrıs’ta Türk futbolunun izolasyonunu ve direncini gözler önüne serdiği belirtilen açıklamaya göre, belgeselde KKTC futboluna katkı koyan isimlerle yapılan röportajlar da yer alıyor.