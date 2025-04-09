Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2025 sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonun ikinci Ralli Sprint yarışını MKB Change Exchange sponsorluğunda Güzelyurt Baraj bölgesinde hazırlanan etapta gerçekleştiriyor. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve MKB Change Exchange’in yarış sponsorluğunun yanı sıra Organizasyonda; Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Near East Bank, İkas Supermarket, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Food&Drink, Chagla Car Care, doill, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Basel Energy ve Kardeşler Su Servisi’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek.

15 YIL SONRA İLK KEZ GÜZELYURT BARAJI’NDA YAPILACAK RALLİDE 26 EKİP YARIŞACAK

2025 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışı, Güzelyurt Otobüs Terminali karşısında bulunan MKB Change Exchange döviz bürosundan 13 Nisan pazar sabahı 10.30’da start alacak. 11.05’den itibaren Güzelyurt Baraj bölgesinde hazırlanan etapta ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez start alacaklar. 11.00-14.20 arası devam edecek olan ralli, 14.30’de yine MKB Change Exchange döviz bürosu önünde yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak.

26 ekibin yarışacağı sezonun ikinci yarışında 3 ekip VW Polo GTI R5 ile, 4 ekip Skoda Fabia R5 ile, 1 ekip Ford Fiesta R5 ile 1 ekip Ford Fiesta S2000 ile yarışa katılacak ve böylece toplam 9 ekip Sınıf 2’de mücadele edecek. UTV araçların yarıştığı Sınıf R’de 3 ekip, Offroad araçlarının olduğu Sınıf T2’de 3 ekip, Sınıf 1’de 5 ekip, Sınıf N’de 2 ekip ve Sınıf 4’te 4 ekip mücadele edecek.

PROGRAM:

Seremonik Start: 10.30 (MKB Change Exchange-Güzelyurt Terminal Karşısı)

Deneme: 11:10

İlk Etap: 12:30

İkinci Etap: 13:45
Podyum: 14.30

Tırmanmada ilk yarışı Deniz Denner kazandı Tırmanmada ilk yarışı Deniz Denner kazandı

Kayıt listesi:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

1

SD Motors Fina Rally Team

Cevdet Alptürk

Mehmet Çağla

Volkswagen Polo GTI Rally2

2

2

2

Goodyear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Evrensel

Volkswagen Polo GTI Rally2

2

3

3

SD Motors Fina Rally Team

Sami Doğan

Ahmet Akbıçak

Volkswagen Polo GTI Rally2

2

4

4

Stage Cars Rally Team

Zeki Demirdeş

Ahmet Özerdem

Skoda Fabia Rally2

2

5

5

Nethouse Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Hasan Önderol

Skoda Fabia Rally2

2

6

6

MKB Exchange Rally Team

Mustafa Kemal Baran

Rasim Çetinkaya

Ford Fiesta S2000

2

7

7

Nethouse Rally Team

Cem Yudulmaz

Ahmet Gürün

Ford Fiesta Rally2

2

8

8

Goodyear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Skoda Fabia Rally2

2

9

9

Goodyear Racing Team

Mehmet Karaoğlan

Mehmet Coşar

Skoda Fabia Rally2

2

10

10

Goodyear Racing Team

Tolga Güllü

Niyazi Yorgancıoğlu

Canam Maverick

R

11

11

İlker Beşok

Buğra Tabak

Canam Maverick

R

12

12

Drift NEU Racing Team

Erdaş Uçaner

Berke Zeki

Canam Maverick

R

13

14

İbrahim Yolcu Argün

Hande Küfi

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

14

15

Bilgimer Rally Team

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo IX

1

15

16

Bilgimer Rally Team

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

16

17

Zaim Kömürleri Rally Team

Önder Zaim

Barış Hürkol

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

17

18

MKB Exchange Rally Team

Şenol Çelepçi

Gökan Bolatçıoğlu

Ford Fiesta Proto

1

18

19

Bilgimer Rally Team

Hasan Karlıtaş

Ahmet Buzlukçuoğlu

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

19

20

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206

4

20

21

Umut Sular

Ahmet Biricik

Ford Fiesta ST

4

21

22

Bilgimer Rally Team

Mehmet Kaplan

Pembe Kanatlı

Honda Civic

4

22

23

Macila Rally Team

Hasan Macila

Hüseyin Genç

Ford Fiesta R2

4

23

24

Cevdet Öcal

Şakir Akaylı

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

24

25

Niyazi Bedel

Hasan Bedel

Land Rover

T2

25

26

Serkan Bolçocuk

Ömer Yıldız

Range Rover Evo

T2

26

27

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

Tomcat

T2