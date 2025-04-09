Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2025 sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonun ikinci Ralli Sprint yarışını MKB Change Exchange sponsorluğunda Güzelyurt Baraj bölgesinde hazırlanan etapta gerçekleştiriyor. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve MKB Change Exchange’in yarış sponsorluğunun yanı sıra Organizasyonda; Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Near East Bank, İkas Supermarket, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Food&Drink, Chagla Car Care, doill, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Basel Energy ve Kardeşler Su Servisi’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek.

15 YIL SONRA İLK KEZ GÜZELYURT BARAJI’NDA YAPILACAK RALLİDE 26 EKİP YARIŞACAK

2025 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışı, Güzelyurt Otobüs Terminali karşısında bulunan MKB Change Exchange döviz bürosundan 13 Nisan pazar sabahı 10.30’da start alacak. 11.05’den itibaren Güzelyurt Baraj bölgesinde hazırlanan etapta ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez start alacaklar. 11.00-14.20 arası devam edecek olan ralli, 14.30’de yine MKB Change Exchange döviz bürosu önünde yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak.

26 ekibin yarışacağı sezonun ikinci yarışında 3 ekip VW Polo GTI R5 ile, 4 ekip Skoda Fabia R5 ile, 1 ekip Ford Fiesta R5 ile 1 ekip Ford Fiesta S2000 ile yarışa katılacak ve böylece toplam 9 ekip Sınıf 2’de mücadele edecek. UTV araçların yarıştığı Sınıf R’de 3 ekip, Offroad araçlarının olduğu Sınıf T2’de 3 ekip, Sınıf 1’de 5 ekip, Sınıf N’de 2 ekip ve Sınıf 4’te 4 ekip mücadele edecek.

PROGRAM:

Seremonik Start: 10.30 (MKB Change Exchange-Güzelyurt Terminal Karşısı)

Deneme: 11:10

İlk Etap: 12:30

İkinci Etap: 13:45

Podyum: 14.30

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