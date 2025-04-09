Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2025 sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonun ikinci Ralli Sprint yarışını MKB Change Exchange sponsorluğunda Güzelyurt Baraj bölgesinde hazırlanan etapta gerçekleştiriyor. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve MKB Change Exchange’in yarış sponsorluğunun yanı sıra Organizasyonda; Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Near East Bank, İkas Supermarket, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Food&Drink, Chagla Car Care, doill, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Basel Energy ve Kardeşler Su Servisi’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek.
15 YIL SONRA İLK KEZ GÜZELYURT BARAJI’NDA YAPILACAK RALLİDE 26 EKİP YARIŞACAK
2025 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışı, Güzelyurt Otobüs Terminali karşısında bulunan MKB Change Exchange döviz bürosundan 13 Nisan pazar sabahı 10.30’da start alacak. 11.05’den itibaren Güzelyurt Baraj bölgesinde hazırlanan etapta ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez start alacaklar. 11.00-14.20 arası devam edecek olan ralli, 14.30’de yine MKB Change Exchange döviz bürosu önünde yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak.
26 ekibin yarışacağı sezonun ikinci yarışında 3 ekip VW Polo GTI R5 ile, 4 ekip Skoda Fabia R5 ile, 1 ekip Ford Fiesta R5 ile 1 ekip Ford Fiesta S2000 ile yarışa katılacak ve böylece toplam 9 ekip Sınıf 2’de mücadele edecek. UTV araçların yarıştığı Sınıf R’de 3 ekip, Offroad araçlarının olduğu Sınıf T2’de 3 ekip, Sınıf 1’de 5 ekip, Sınıf N’de 2 ekip ve Sınıf 4’te 4 ekip mücadele edecek.
PROGRAM:
Seremonik Start: 10.30 (MKB Change Exchange-Güzelyurt Terminal Karşısı)
Deneme: 11:10
İlk Etap: 12:30
İkinci Etap: 13:45
Podyum: 14.30
Kayıt listesi:
|
No.
|
Takım
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
1
|
1
|
SD Motors Fina Rally Team
|
Cevdet Alptürk
|
Mehmet Çağla
|
Volkswagen Polo GTI Rally2
|
2
|
2
|
2
|
Goodyear Racing Team
|
Çağkan Bozalanlar
|
Hasan Evrensel
|
Volkswagen Polo GTI Rally2
|
2
|
3
|
3
|
SD Motors Fina Rally Team
|
Sami Doğan
|
Ahmet Akbıçak
|
Volkswagen Polo GTI Rally2
|
2
|
4
|
4
|
Stage Cars Rally Team
|
Zeki Demirdeş
|
Ahmet Özerdem
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
5
|
5
|
Nethouse Rally Team
|
Mehmet Kamiloğlu
|
Hasan Önderol
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
6
|
6
|
MKB Exchange Rally Team
|
Mustafa Kemal Baran
|
Rasim Çetinkaya
|
Ford Fiesta S2000
|
2
|
7
|
7
|
Nethouse Rally Team
|
Cem Yudulmaz
|
Ahmet Gürün
|
Ford Fiesta Rally2
|
2
|
8
|
8
|
Goodyear Racing Team
|
Oktay Çocuk
|
Hüseyin Çocuk
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
9
|
9
|
Goodyear Racing Team
|
Mehmet Karaoğlan
|
Mehmet Coşar
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
10
|
10
|
Goodyear Racing Team
|
Tolga Güllü
|
Niyazi Yorgancıoğlu
|
Canam Maverick
|
R
|
11
|
11
|
İlker Beşok
|
Buğra Tabak
|
Canam Maverick
|
R
|
12
|
12
|
Drift NEU Racing Team
|
Erdaş Uçaner
|
Berke Zeki
|
Canam Maverick
|
R
|
13
|
14
|
İbrahim Yolcu Argün
|
Hande Küfi
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
N
|
14
|
15
|
Bilgimer Rally Team
|
Sadık Bilgimer
|
Buse Bilgimer
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
1
|
15
|
16
|
Bilgimer Rally Team
|
Selen Bilgimer
|
Ali Burhan Sevil
|
Mitsubishi Lancer Evo VI
|
1
|
16
|
17
|
Zaim Kömürleri Rally Team
|
Önder Zaim
|
Barış Hürkol
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
N
|
17
|
18
|
MKB Exchange Rally Team
|
Şenol Çelepçi
|
Gökan Bolatçıoğlu
|
Ford Fiesta Proto
|
1
|
18
|
19
|
Bilgimer Rally Team
|
Hasan Karlıtaş
|
Ahmet Buzlukçuoğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo IV
|
1
|
19
|
20
|
Karaduman Rally Team
|
Osman Pozan
|
Ayhan Ertuğrul
|
Peugeot 206
|
4
|
20
|
21
|
Umut Sular
|
Ahmet Biricik
|
Ford Fiesta ST
|
4
|
21
|
22
|
Bilgimer Rally Team
|
Mehmet Kaplan
|
Pembe Kanatlı
|
Honda Civic
|
4
|
22
|
23
|
Macila Rally Team
|
Hasan Macila
|
Hüseyin Genç
|
Ford Fiesta R2
|
4
|
23
|
24
|
Cevdet Öcal
|
Şakir Akaylı
|
Mitsubishi Lancer Evo VI
|
1
|
24
|
25
|
Niyazi Bedel
|
Hasan Bedel
|
Land Rover
|
T2
|
25
|
26
|
Serkan Bolçocuk
|
Ömer Yıldız
|
Range Rover Evo
|
T2
|
26
|
27
|
Musa Ersoy
|
Ramadan Kıral
|
Tomcat
|
T2