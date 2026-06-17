Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, "halkın gündeminin geçim, rejim partilerinin ise seçim olduğunu” savundu.

Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, özel sektör emekçilerinin yeni asgari ücreti beklediğini ifade ederek, beş ay içerisinde enflasyon karşısında eriyen gelir kayıplarının bir nebze olsun telafi edilmesinin emekçilerin temel beklentisi olduğunu kaydetti.

Seçim atmosferinde en azından asgari ücret konusunda bir çözüm, öneri ya da talep ortaya konulmasını beklendiğini söyleyen Rahvancıoğlu, bu konuda herhangi bir yaklaşım göremediklerini belirtti.

“Geçmişte siyasi partiler en azından ‘bu ücret çok az’ ya da ‘biz daha yüksek belirleyeceğiz’ şeklinde açıklamalar yapıyordu ancak bugün bu dahi yapılmıyor” diyen Rahvancıoğlu, “Onlar seçim ve oy rüyası görüyor. Halk ise geçim ve ekmek derdinde” ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümünün basit olduğunu kaydeden Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun talebini yineleyerek, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini belirtti.