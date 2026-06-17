Rum Gazeteci Yazar Makarios Drusiotis’in “Mafya Devlet” isimli kitabında, başta eski Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis olmak üzere birçok tanınmış yetkili hakkında yer verdiği yolsuzluk iddialarını inceleyen “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Birimi’nin” yayımladığı rapor Güney Kıbrıs’ta deprem etkisi yarattı.

Politis ve diğer gazeteler, “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Birimi” nin Makarios Drusiotis’in kitabında yer alan iddialara ilişkin iki buçuk yıl önce başlatılan incelemenin dün sonlandığını, birimin raporunda ise başta eski Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis olmak üzere birçok kişi hakkında cezai soruşturma başlatılmasının gerektiği görüşünün dile getirildiğini yazdılar.

Gazete, “Olası Cezai Suç Tespit Edildi – 13 Kişi ve 2 Hukuk Bürosu’nun Adı Geçiyor – Nikos Anastasiadis’i Araştırmaların Merkezine Koyan 7 Konu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde Yolsuzlukla Mücadele Birimi’nin dün yayımladığı ve Anastasiadis’i merkeze yerleştirdiği raporunun siyasi-hukuki deprem etkisi yarattığını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in yanı sıra 12 kişi ile 2 hukuk bürosunun adının geçtiği raporda, söz konusu kişi ve hukuk bürolarının, nüfuzlarını kullanarak çıkar elde etme, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklama, görevi ve yetkilerini kötüye kullanma, adli kararları etkileme gibi suçları işlemiş olma ihtimalleri bulunduğunun belirtildiğini aktardı.

Raporda adı geçen isimler ise şu şekilde sıralandı: 1) Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis (birden fazla sefer yetkisini kötüye kullanma). 2) Anastasiadis’in Hukuk Bürosu ortaklarından Sthatis Lebis (yetkilerini kötüye kullanma, yasa dışı gelirlerin aklanması). 3) Anastasiadis’in Hukuk Bürosu ortaklarından Fanos Flippu (yetkilerini kötüye kullanma, yasa dışı gelirlerin aklanması). 4) Nikos Anastasiadis ve Ortakları Hukuk Bürosu (yetkilerini kötüye kullanma, yasa dışı gelirlerin aklanması). 5) Eski Başsavcı Yardımcısı Rikkos Erotokritu (görevi kötüye kullanma). 6) Eski Kaza Mahkemesi Başkanı Haris Solomonidis (kamu çalışanına rüşvet, yolsuzluğa karışmış kişilerle alış-veriş, haksız kazanç elde etme). 7) A.Neokleus ve Ortakları Avukatlık Bürosu (kamu çalışanına ve şirket yetkilisi kişilere rüşvet). 8) Avukat Panayotis Neokleus (adalet sürecine müdahale). 9) Dimitri Ribolovlef ( nüfuzunu kötüye kullanma). 10) Gazeteci Panayotis Neokleus (nüfuzunu kötüye kullanma). 11) “Laiki Trapeza (Halk Bankası)” Yönetim Kurulu Başkanı Eftimios Bulutas (nüfuzunu kötüye kullanma, yasa dışı gelirlerin aklanması). 12) Eski Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Nikos Kuyalis (nüfuzunu kötüye kullanma). 13) Eski Milletvekili Yorgos Varnavas (yetkilerini kötüye kullanma veya cezai suç işlemeye yeltenme). 14) MOKAS (Kara Parayla Mücadele Birimi) eski yetkilisi Eva Rossidu (görevi kötüye kullanma, suç işlemeye teşebbüs, görevi ihmal). 15) Eski Polis Gücü Yetkilisi Yoannis Sotiriadis (görevi kötüye kullanma).

Gazete, raporda sözü edilen suçların, özellikle de yasa dışı gelir aklanması suçunun ciddi suçlar olduklarına dikkat çekerken raporun yasa gereği Rum Başsavcılığına ve Vergi Dairesine iletileceğini ifade etti.

Raporda belirtilen unsurlar hakkında cezai soruşturma başlatma talimatının Rum Başsavcısı tarafından verilmesi gerektiğini belirten gazete, nihai soruşturma kararını vermesi gereken Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısının Anastasiadis hükümeti döneminde bakanlık yapmış ve yine bu görevlere Anastasiadis tarafından atanmış kişiler olmasının ise dünden beridir tartışılan en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Birçok Kişiyi Yakacak Rapor – 3 Bin Sayfalık Rapor Başsavcıya Verilecek – Devletin Yetkililerine ve Kurumlarına Güveni Sarsan Rapor – Eski 7 Yetkili Hakkında Vergi Soruşturması Başlıyor”.

Alithia: “13 Şahıs ve 2 Şirkete Bir İla 7 Arasında Suçlama – Mafya Devlet: Yolsuzlukla Mücadele Birimi Olası Suçlulara Karar Verme Merciinin Sadece Mahkemeler Olduğunu Vurguladı”.

Haravgi: “Kişisel Çıkarlar İçin Görevin Kötüye Kullanımı – Anastasiadis ve DİSİ Hükümeti İçin Ağır Rapor”.