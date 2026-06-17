Girne Anafartalar Lisesinde öğrenim gören yabancı uyruklu bir genç, önceki gün karnesini aldıktan sonra okulun ikinci katından aşağıya atlamış ve yaralanmıştı. Gencin İngilizce dersinden tam not aldığı fakat diğer derslerin zayıf geldiği öğrenilmişti.

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, bir lise öğrencisinin kendine zarar verme girişiminin derin üzüntü yarattığını kaydetti ve “Hiçbir çocuk, bir karne gününde kendisini değersiz, başarısız ya da yalnız hissetmemelidir.” dedi.

Dernekten yapılan açıklamada, söz konusu olayı, yalnızca bireysel bir kriz ya da bir karne günüyle sınırlı tutmanın hem yetersiz hem de yanıltıcı olacağı ifade edildi.

Yaşananların; çocukların ruh sağlığını tehdit eden risk etkenlerine ve onları bu denli ağır bir baskı altına sokan sistemsel sorunlara dikkatle bakmalarını zorunlu kıldığına vurgu yapan dernek, notların, sınav ve performans odaklı bir eğitim anlayışının ağır yükünü taşıdığını kaydetti.

Pek çok öğrencinin, ilkokul yıllarından itibaren akademik başarısızlık korkusu, yetersizlik duygusu ve yoğun kaygıyla baş etmek zorunda kaldığını belirten dernek, notların, kimlik ve benlik duygusunu doğrudan tehdit eden ağır bir psikolojik baskıya dönüştüğünü belirtti.

Çocukların akademik gelişiminin yanı sıra psikolojik iyi oluşlarını da merkeze alan bütüncül bir yaklaşımın artık ertelenemeyeceğini belirten dernek, bir çocuğun yaşadığı çaresizliğin, yalnızca o çocuğun ya da ailesinin sorumluluğu olmadığını, aile, okul ve toplumsal sistemlerin birlikte ele alması gereken kolektif bir mesele olduğunu kaydetti.