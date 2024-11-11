Bazı havayollarının sunduğu promosyonlar KKTC Havalimanı’ndan İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti fiyatlarını 2 bin TL’ye kadar düşürdü, bu durum yolcular için cazip bir avantaj sağladı.

Günümüzde 5-6 bin TL’den daha uygun fiyata bilet bulmanın neredeyse imkânsız olduğu bir ortamda, bu indirimli fiyatlara talep büyük oldu. Özellikle yarıyıl tatilinde ailesini görmek isteyen öğrenciler, final sınavları başlamadan ailelerinin yanına gitmeye yöneldi; bu durum ise Ercan Havalimanı’ndaki yoğunluğu artırdı.

2 BİN TL’YE İSTANBUL’A GİDİŞ DÖNÜŞ BİLET!

KKTC Havalimanı’ndan İstanbul’a uçmak isteyen yolcular, 11-15 Kasım tarihleri için 3.500 TL’den başlayan ve 4.000 TL’ye kadar çıkan bilet fiyatları ile karşılaşıyor. Aynı dönemde Ankara’ya gidiş biletleri ise 2.500 TL’den başlayıp 3.000 TL’ye kadar çıkıyor. Kasım ayının son haftası olan 25-29 Kasım tarihlerinde Ankara’ya gitmek isteyenler ise bilet fiyatları 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişiyor. Bu tarihlerde İstanbul’a seyahat eden yolcular için bilet fiyatları 2.000 TL’den başlayıp 2.500 TL’ye kadar yükseliyor. Aralık ayının ortasında ise, özellikle 16-20 Aralık tarihlerinde Ankara’ya yapılacak seyahatlerde bilet fiyatları 6.000 TL’ye kadar yükselmiş durumda.

OCAK- ŞUBAT AYLARINDA FİYATLAR TAVAN!

Ocak ve Şubat aylarında ise uçak biletlerindeki fiyat artışının devam edeceği öngörülüyor. Yeni yılın ilk haftasında İstanbul yönüne dört günlük bir seyahat için bilet fiyatları 3.200 TL’den başlıyor ve ay sonuna doğru 5.000 TL’yi aştığı görülüyor. Şubat ayında ise özellikle eğitim yılının yarı yıl tatili döneminde fiyatların yeniden yükselerek 5.000 TL’yi geçtiği dikkat çekiyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında üniversitelerin yarıyıl tatilinde İstanbul ve Ankara yönlerine yapılan gidiş-dönüş bilet fiyatlarının ise 4.000 TL ile 5.000 TL arasında seyredeceği görülüyor.

ÖĞRENCİLER VE AİLELER FIRSATI DEĞERLENDİRİYOR!

Bu artışlardan haberdar olan ve fırsattan yararlanmak isteyen öğrenciler ile aile ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşların ise Kasım ayı ortasından Aralık sonuna kadar yoğun bir şekilde İstanbul’a gidip gelmeye başladığı dikkat çeken bir diğer ayrıntı oluyor.

Şubat tatilindeki beklenen yüksek fiyatlar nedeniyle, seyahatlerini erkene çeken birçok yolcu, bu süreçte KKTC Havalimanı’nın uçuş trafiğini de artırdı. KKTC Havalimanı’ndaki uçuş sayısının yüzde 25’in üzerinde bir artış gösterdiğini ifade eden yetkililer, özellikle hafta sonlarında artan talebin yoğun bir öğrenci profili ile karşılandığını belirtiyor. Kış tarifesine geçişle birlikte artan sefer sayısının, bilet fiyatlarında bir miktar düşüşe de yol açabileceği ifade ediliyor.