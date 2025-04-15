Tam 17 yıl önce, ilk düzenlenmeye başladığından itibaren Kuzey Kıbrıs’taki inşaat, proje ve emlak sektörünün nabzını tutan, hep daha iyiye evrilmesi için öncü olan Propertync Awards 7. kez düzenleniyor!

Bu yıl rekor bir katılım sağlayan firmalar, Sürdürülebilir Yapı, Akıllı Ev, Çevre Dostu Proje, Mimari Tasarım, Endüstriyel Proje, Pazarlama Kampanyası, Web sitesi Tasarımı gibi toplam 43 kategoride ‘En İyi’ olmak için yarışıyor!

BAŞVURULAR “ULUSLARARASI JÜRİ PANELİ” TARAFINDAN ÖZENLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Katılımcı başvuruları, dünyanın dört bir yanındaki hem üst düzey yöneticiler, hem de akademik camiadan gelen, her biri alanında uzman, 60’ı aşkın jüri üyesi tarafından değerlendiriliyor. Kazananlar ise 26 Nisan gecesi düzenlenecek Gala Yemeği’nde açıklanıyor!

Jüri üyeleri arasında dünyaca ünlü mimarlık ofisi Zaha Hadid Architects, mimari tasarım ve inşaat söz konusu olduğunda en iyileri yetiştiren Mimar Sinan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin de bulunduğu, gerek Kuzey Kıbrıs, gerekse uluslararası alanda pek çok firma ve üniversite temsilcileri yer alıyor.

PROPERTYNC ÖDÜLLERİ, GAYRİMENKUL VE EMLAK SEKTÖRÜNDE MÜKEMMELİYETİN BİR SEMBOLÜ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Propertync Ödüllerine katılarak şirketler, daha iyiye, inovasyona, kaliteye ve gelişime olan bağlılıklarını gösterirken, bu ödüller gayrimenkul ve emlak sektöründe mükemmeliyetin bir sembolü olarak kabul ediliyor.

7. PROPERTYNC ÖDÜLLERİ 26 NİSAN’DA CRATOS PREMİUM HOTEL’DE DÜZENLENİYOR

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren müteahhit firmalar, emlak ofisleri, mimar, iç mimar ve tasarımcılardan oluşan 1,000’i aşkın sektör temsilcisi, Propertync Ödül Töreninde bir araya geliyor.

Sponsorluğunu, gayrimenkul sektöründe global fuar ve konferanslar serisi olan Cityscape ile elektrik, elektronik ve bilişim sistemleri alanında 25 yılı aşkın tecrübesiyle, konut, ticari ve sanayi projelerinde sürdürülebilir çözümler sunan Alert Mühendislik’in üstlendiği Ödül Töreni, 26 Nisan’da Cratos Premium Hotel, Girne’de gerçekleşiyor.

Bu özel gecede, ödül heyecanının yanı sıra, Organizasyon Direktörü Sayın Mehmet Kozansoy’un, sektörün gelişimine yönelik heyecan verici bir duyuru da yapması bekleniyor.