Değerli dost şair,araştırmacı-yazar Ahmet Ömerağa, yılmadan, usanmadan yazıyor, etkinliklere katılıyor,ülkemiz kültürünü tanıtmak yaşatmak için büyük uğraş veriyor. Geçen gün üniversiteye gelip ofisimde yeni kitaplarını bana takdim etti nazik ziyareti ve kitaplar için ona çok teşekkür ederim. İki yeni roman, üç araştırma kitabıyla ekinimize birçok yeni bilgi ve araştırma kazandırıp bizi aydınlattı.

“içimizde Kalan Gözyaşları”, “İki Bedendeki Aşkımız” adlı romanlarıyla Kıbrıs Türk insanın sosyal yaşamını ve tarihini bu romanlarıyla bizlere aktarıyor. Osmanlıdan İngilize Kıbrıs 1571-1878 cilt 1.eseri biraz Kıbrıs tarihi biraz katırcılar biraz da polisler hakkında detaylı ve bol fotoğraflı bir kitap. Yazar eserle ilgili şöyle diyor: “Elbette, onlarında hayalleri, yaşanacak güzel günleri vardı” Fakat yaşam hakları ellerinden alındı. Kimisi yaşını büyüttü İngiliz askeri olup eve ekmek girsin diye. İş yok para yok diye Kızlarımız satıldı yok parasına araplara, çok zoru bir dönemdi o dönemler.

Gençlerimiz İngilizin savaşları için can verdiler, Yunanistan’da, İtalya’da, Libya’da, çöllerde, Mısırda, Lübnan’da, Suriye’de, Filistin’de. Onların olmayan savaşlara götürüldüler. Kimisine Katırcılar dendi, kimisine komando, SpesialConstabıl, Auxsilari (yardımcı polis) dediler.

Savaş bitiğinde ise geri ülkelerine getirilmediler. Geri getirdikleri arasına alınmadılar bile, sizler Rumca, Yunanca bilirsiniz halkın arasına karışın deyip bırakıldılar. Çoğu Almanlara esir oldu, işkencelerde öldürüldü, birçoklarıysa Avrupanın mezarlıklarına gömüldü. Kendi ülkelerine, topraklarına hasret, sadece bir mezar taşından başka, onlardan geriye bir şey kalmadı. Sağ kalanlaraysa bir maaş ve tenekeden bir madalya verilerek susturuldular. İşte bu YENİ KİTAP size onları ve yaşadıklarını anlatıyor.”

Diğer önemli iki kitap ise 404 ve 402 sayfalık A-4 boyutunda her bol fotoğraflı eserler. Birinin adı “Dünya’da ve Kıbrıs’ta İpeğin Tarihi-Geleneksel Tezgâh Kumaşlarımız”, bir diğeri ise adı “Bir Şehrin Anatomisi-GÖNYELİ”. “Dünya’da ve Kıbrıs’ta İpeğin Tarihi-Geleneksel Tezgâh Kumaşlarımız” kitabı A-4 boyutunda ve Kasım 2024’de okurla buluşturulan kitap 401 sayfa ve bol fotoğraflı. Toplam 4 ana bölümden oluşuyor. kitabın Ön Söz’ünde Ahmet Ömerağa Albayrak’ın okura seslenişinde şöyle diyor: “Sevgili okurlarım, Kıbrıs halkbilim çalışmalarında yirmiyi aşkın bir zamandır araştırmalarımla oluşturduğum kitaplarımı sizlere sunmaktayım. Yirmi sekizinci kitabım olan elinizdeki “Dünyada ve Kıbrıs’ta İpeğin Tarihi, Geleneksel Tezgâh Kumaşlarımız” kitabımla yine kıyafet ve kıyafeti oluşturan geleneksel tezgâh kumaşlarımızın nasıl oluştuğunu, malzeme iplik ve dokuma sanatının tarihini irdeleyeceğiz. Tabii iplik derken ipek, yün, pamuk, keten gibi kumaşı oluşturan malzemelerin de doğuşunu dokunmasını kumaşın oluşumunu sizlerin gözleri önüne sermeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere 2009 yılında çıkardığım “Gönyeli Köyü Kıyafetler Albümü” ile çıktığımız Kıbrıs Geleneksel Kıyafetlerimiz konulu çalışmamıza 2022 Mart ayında çıkardığımız “Geleneksel Kıyafetten Kostüme Kıbrıs” adlı kitabımızla yeni bir boyut açmış, tüm adamızın güney ve kuzey Kıbrıs’taki müzeler özel koleksiyonlar hatta Londra’daki Cambridge müzesindeki Kıbrıs kıyafetlerini de gidip araştırarak fotoğraflayıp bu kitabımızda yayınlamıştık. İşte bu çalışmaların temelini oluşturan kıyafetin malzemesi kumaşın oluşumu ve iplik dediğimiz ipek, pamuk, yün ve ketenin adına geleneksel kıyafeti oluşturan malzemenin tarihini, dokunmasını, tezgâhından, terzisine araştırıp bu kitapta sizlere sunuyoruz. Belki ilk kez duyacağınız çok ilginç yöntemler, beceriler, buluşlar ve ilginç olayları, karanlıkta el yordamıyla hayal ettiğinizi bulmak heyecanını yaşayacaksınız. Ben araştırırken bulduklarım ve gün yüzüne çıkmış o denli esrarengiz şeyler var ki! bunları sizlere heyecanla aktarmaya can atıyorum. Kıbrıslı kostümler, Kıbrıs’ın geleneksel kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Her biri, bu doğu Akdeniz adasında yaşayan ve kendine has özelliklerine rağmen ortak kökenlerinin ve tarihlerinin bilincini canlı tutan Kıbrıslıların kimliğini “Kıbrıs kültürünü” içinde koruyan insanlardır. Farklı Kıbrıslı kıyafetlerinin incelenmesi, adanın ticaret veya fetih yoluyla komşu ve uzak ülkelerle olan ilişkilerini ortaya koymaktadır. Kostümler, Kıbrıs halkının yabancı özellikleri özümseme ve kendi geleneklerine uygun olarak kendi yöntemleriyle yeniden yaratma becerisini anlatıyor. Her bir kostüm, yalnızca hammaddelerin işlenmesi, dokuma ve süsleme tekniklerini değil, aynı zamanda kesilme ve dikilme biçimindeki beceri ve hassasiyeti de birleştiren karmaşık bir sanat eseridir. Kostüm, halk sanatı yaratmanın gerçek ifadesidir. Hem kostüm türünde hem de ayrıntılarda yerel farklılıklar vardır; kumaşın renginde, kısmi unsurlarının kombinasyonunda, kesiminde, dekorasyonunda ve aksesuarlarından oluşan farklılıklar bizlerin zenginlikleridir. (Ahmet Ömerağa -Albayrak-)” kitabın bölümleri;1.bölüm:*İpliğin ilk ortaya çıkışı, ipeği ilk Çinliler mi Türkler mi üretti? Miladi dönem öncesi orta Asya’da ipek/*Roma’da ipekçilik ve dokuma, Romalıların ipek aşkı/*Dünya dokuma tarihi/*Kıbrıs ve doğu Akdeniz’de dokuma kumaşının tarihi2.bölüm*Kıbrıs’ta ipek üretimi/*Geleneksel dokumacılık ve Kıbrıs’ta dokumacılığın tarihi/*Osmanlı şerie-sicilleri ipek üretimi ve o dönemin ticareti/*Kıbrıs’ta nerede ne üretilirdi ve nerelere ihracat yapılıyordu/*Tezgah dokuma nasıl dokunur/*Kıbrıs’ta yapağı koyunyünü ticareti*Kıbrıs’ta dokuma tezgah kumaşları/*Kıbrıs’ın doğal boyalarının (kök boya) tarihi/*Kıbrıs’ta üretim ilişkileri boyamacılık/*Yazmacılık (basmacılık)/*Geleneksel Kıbrıs Türk kadın kıyafetleri/*Başkentte ticaret ve üretim ilişkileri/*Kıbrıs’ın geleneksel dokumaları/*Lapta (Lapithos)’ta ipek ve kumaşçılık/*Lefkonuk bölgesi dokuma kumaşları/*Kıbrıs’ta keten üretimi ve işleme alanları/*Kıbrıs dokumalarında Linobambaki3.bölüm*Venedik döneminde Kıbrıs (1489-1570)/*Lüzinyan Venedik dönemleri Kıbrıs’ta üretim4.bölüm*Osmanlı dönemi Anadolu’da ipek ve gelişimi/*Osmanlılarda dokumacılık/*Osmanlı dönemi ticaret/*Geleneksel Türk kumaşları.

Kitaptan alıntı:“Kıbrıs’ta Nerede Ne Üretilirdi Ve Nerelere İhracat Yapılıyordu? 1598 yılında adanın bereketli oluşundan bahsedilmektedir. İyi sulanmış hububat, pamuk ve şeker tarlalarının Cithera’da (Değirmenlik) bulunduğunu; çok iyi meyvenin Lapitos (Lapta) ve Kukla’da yetiştiğini; pamuk, şeker, limon ve portakalın üretildiğini anlatmaktadır. İpek, pamuk, keten, yün, hububat, yağ, bal, peynir ve şarabın adada bol olduğu anlatılmaktadır. Venedikliler tuz gibi adadaki diğer ticarî ürünlerden elli bin scudi almaktaydılar. (Erdoğru, 2004:225-26; Jennings, 1993:301-02). Pococke, 1738 yılında adadan birçok çeşit ürün ihraç edildiğini aktarmaktadır. Bunlardan buğday Akdeniz’deki Latinlere; pamuk Hollanda, İngiltere, Venedik ve Livorno’ya; yün İtalya ve Fransa’ya, pamuklu dokumalar ve ipeğin İngiltere’ye ihraç edildiğini bildirmektedir (Jennings, 1993:353). 18 yy. Ortalarında Kıbrıs’tan Fransız tüccarları aracılığıyla Fransa ve İtalya’ya ipek, pamuk ve yün alındığını, Kıbrıs’a ise çeşitli dokuma kumaşların satıldığını belirtmektedir. Bu arada Fransa’nın Kıbrıs’tan ithal ettiği ürünler arasında ipek birinci sırada yer alırken, İtalyan şehir devletleri için yapılan alımlarda pamuk önde gelmekteydi. Adada ticaret yapan İngilizlerin bu ürünlerin ticaretinde Fransızların gerisinde kalmaktaydılar. Hatta İngiliz kumaşlarının büyük kısmının Fransız ticareti kanalıyla adaya ulaşması, Fransa’nın Kıbrıs ticaretindeki öncü konumunu göstermektedir (Özveren, 1997:19)... Kıbrıs pamuğunun 13. Yüzyıldan itibaren Venedilk ve diğer Avrupa devletleri için önemli olduğunu belirtir. Kıbrıs’ın güney kıyılarında yer alan Limasol, Piskopu ve Kukla civarları pamuk tarımı için oldukça elverişliydi. Adanın kuzeyinde ise Lefke ve Lefkoşa’nın etrafındaki ovalarda pamuk yetiştiriliyordu (Erdoğru, 2002:632-33). Lefkoşa’nın etrafındaki neredeyse her köy pamuk dokuma tezgâhına sahipti. Hatta bazı büyük köylerdeki evlerde pamuk ve ipekli maddelerin yapılması için elle dokunan tezgâhlar bulunmaktaydı (Jennings, 2006:375). Kaynak: Ahmet Ömerağa’dan “Dünya’da ve Kıbrıs’ta İpeğin Tarihi...” sayfa 77.

Yazarın “Bir Şehrin Anatomisi Gönyeli” eseri ise Gönyeli’nin bir köyden nasıl bir mega kente dönüştüğünün serüveni bizlere anlatıyor. 1997 yılında itibaren Yenikentte oturan ve köyün nasıl modern şehre dönüşünü iyi ve kötü, yanlış veya doğru şehirleşme bu tartışılır. Yazar tüm bunları bize bu kitapta anlatıyor. Eline sağlık değerli dost. Kalemin hep yazsın, sana sağlık ve bol üretimli yıllar dilerim.