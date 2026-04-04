Özellikle kanser araştırmaları alanında dünyaca isim yapmış olan Kanser Araştırma Vakfı Başkanı, Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ün ismi, dün düzenlenen törenle, Zeytinlik’te bir sokağa verildi.

Törende Girne Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Karalıgil ve Prof Dr. Mustafa Camgöz kısa birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Camgöz’ün kurdeleyi açması ile tören sona erdi.

Girne Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Karalıgil, ülkemizin yetiştirdiği ve özellikle de kanser araştırmaları konusunda dünyada isim yapmış olan Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ün adının, Girne’de bir sokağa verilmesinden onur duyduklarını kaydetti. Girne Belediye Meclisi olarak oybirliği ile alınan bu kararın doğruluğuna işaret eden Karalıgil, böylesi bireylerin isimlerinin sonsuza dek yaşamasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Mustafa Camgöz ise konuşmasında; akademik alanda, tıp alanında ve özellikle kanser araştırmaları alanında 60 yılı aşkın bir süredir çalışmalar gerçekleştirdiğini hatırlattı. Kendisine verilen bu onurda başta eşi ve ailesi olmak üzere, birlikte mesai harcadıkları vakıf ve ekip arkadaşlarının da hak sahibi olduğunun altını çizen Camgöz, bu bağlamda ailesi ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Son olarak Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve bu kararı alan Belediye Meclis Üyeleri’ne de teşekkür eden Camgöz sokak tabelasının kurdelesini açtı.

MUSTAFA CAMGÖZ KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Camgöz 1952’de Kıbrıs’ta doğdu. 1970’te geldiği Birleşik Krallık’ta girdiği Imperial College London’da fizik okudu. 1974’te birincilikle tamamladığı lisans eğitiminden sonra biyofizik alanında doktora eğitimine başladı. Aynı yılda mezun olduğu üniversitenin Biyoloji Bölümü’ne 1978’de öğretim üyesi olarak atandı; 1995’te nörobiyoloji profesörü ve 2005’te kanser biyolojisi profesörü oldu. Kanser araştırmalarına ilgi duymadan önce 20 yıl boyunca retina üzerine çalıştı. Kansere nörobilimsel çözümler üzerine yaptığı çalışmalarla metastas sürecine yeni bir yaklaşım getirdi.

Prof. Camgöz'ün yayımlanmış 4 kitabı, 26 kitap bölümü ve uluslararası hakemli dergilerde basılmış 200'den fazla makalesi vardır. Medical Research Council UK (MRC), The Wellcome Trust (WT) gibi önde gelen kurumlarda, danışmanlık yapan Prof. Camgöz'ün kurduğu araştırma laboratuvarı Medical Research Council, Cancer Research UK, The Wellcome Trust ve Pro Cancer Research Fund tarafından desteklenmektedir.