Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Timleri, bu yıl Isparta’da 6'ncısı düzenlenen "En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"ndan derece ile döndü.

Keskin Nişancı Timleri Genel Sıralamasında 2. ve 3'üncülük sahibi olan tim, Onur Timleri Kategorisinde ise üçüncülüğü almaya hak kazandı.

GKK’dan yapılan açıklamaya göre, yarışma, 11-20 Mayıs tarihleri arasında Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Yarışmaya, KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan, İspanya, İtalya, Kosova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan ve Türkmenistan olmak üzere 13 ülkeden 31 keskin nişancı timi katıldı.

Keskin Nişancı Timleri Genel Sıralamasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Timi birinci gelirken, ülke sıralamasında Türkiye, KKTC ve Özbekistan Altın Madalya almaya hak kazandı.