Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası, Antalya’da devam ediyor.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Turizm Merkezi’ndeki bir otelin spor tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye’den üç takımın yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) katıldı.

KKTC’DEN BİR GALİBİYET, BİR MAĞLUBİYET

Turnuvanın ikinci gününün ilk maçında KKTC ile Kırgızistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi KKTC 4-3 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Maçta, golleri Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Dursun Oğuz ile Meclis İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu attı.

Günün ikinci karşılaşmasında ise KKTC ile Azerbaycan karşılaştı. Bu mücadelede Azerbaycan, KKTC’yi 3-0 mağlup etti.

Ayrıca günün son maçında Türkiye 2 takımı, Türkiye 1 takımını 8-7 mağlup etti.

KKTC Meclis takımı bugün turnuvadaki son maçına çıkacak.

Turnuva, bugün final karşılaşmasıyla sona erecek.

DURSUN OĞUZ’UN KABURGASI KIRILDI

Öte yandan KKTC ile Azerbaycan arasında oynanan karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Dursun Oğuz, takımının ikinci, kendisinin ise ikinci golünü kafa vuruşuyla attığı pozisyonda yere düşerek kaburgalarını kırdı.

Oğuz’un sağlık durumuna ilişkin tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.