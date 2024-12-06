Basketbolda U 14 Erkekler ile U 18 Kadın ve Erkekler Ligleri bugün başlıyor.

U 14 Erkekler Ligi B Grubu’njda Levent – İskele Gençlik karşılaşması Levent Kolej Spor Salonu’nda saat 14.00’de oynanacak.

A Grubu’nda Yakın Doğu Üniversitesi A takımı ile Adaspor saat 18.00’de ise NEU Ra 25 Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.

U 18 Kadınlar Ligi’nde Levent – Gönyeli karşılaşması saat 16.00’da Levent Kolej Spor Salonu’nda yapılacak.

U 18 Erkekler Ligi B Grubu maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi – Adaspor saat 20.00’de parkede olacak.