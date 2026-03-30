KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de 9. hafta karşılaşmasında China Bazaar Ada, Base Basketball Kyrenia karşısında etkileyici bir galibiyete imza attı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 72-50’lik skorla kazanarak haftayı farklı kapattı.

Karşılaşmaya dengeli başlayan iki ekip, ilk periyotta başa baş bir oyun sergiledi. Ancak China Bazaar Ada, yakaladığı 9-0’lık seriyle kontrolü eline aldı. Udeinya Emeka’nın skor katkısıyla öne geçen ekip, ikinci periyotta savunmada vites artırdı. Halil Çetinyay’ın 12 sayılık performansının da etkisiyle farkı açan China Bazaar Ada, soyunma odasına 42-19 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, hücumda üretkenliğini koruyarak farkı 39 sayıya kadar çıkardı. Son bölümde Base Basketball Kyrenia, Ngoran Ray Allen Lebel ve Longby Jean Dieu Voldi’nin çabalarıyla reaksiyon göstermeye çalıştı. Ngoran Ray Allen Lebel, 14 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaparak takımının öne çıkan ismi oldu.

Maç boyunca özellikle dış atışlarda etkili olan China Bazaar Ada, toplamda bulduğu 11 üçlükle dikkat çekti ve karşılaşmadan 72-50 galip ayrılarak önemli bir deplasman zaferi elde etti.