Aksa Süper Ligin 24.haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 8 maçla tamamlandı. Lider Cihangir konuk olduğu Dumlupınar karşısında 2 puan bırakmasına rağmen haftayı puan farkını 3’e çıkararak lider olarak tamamladı. Takipçileri C. B. Gençlik Gücü ile Doğan T. Birliği arasındaki zorlu mücadeleyi kazanan Doğan T. Birliği, liderin puan kaybetmesi sonrasında şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti.

Bölge derbisinde konuk olduğu düşme potasındaki Yeniboğaziçi’nin son dakika golüyle mağlup eden Mağusa Türk Gücü üst üste 7. Galibiyetini aldı. Yeniboğaziçi ise bu sonuçla son sıraya indi.

Ligin orta sıralarındaki takımlarından Çetinkaya bu sezonki inişli çıkışlı grafiğine bu hafta da devam ederek Gönyeli’yle 1 -1 berabere kalarak sırlamada bir basamak yükseldi. Gönyeli ise ligin dibinden bir basamak yukarı çıktı.

İkinci devrede kötü sonuçlar alarak aşağıya gerileyen Esentepe ile K.Kaymaklı mücadelesinin galibi konuk Kaymaklı oldu ve Kaymaklı takımının galibiyet hasreti sona ermiş oldu.

İkinci devrede yakaladığı çıkışla play-out hattından çıkan Karşıyaka konuk olduğu zorlu Lefke deplasmanından 1 puanla dönerek rakibinin üzerine çıkmasına izin vermedi. Lefke ise istikrarsızlığını devam ettirerek play-out hattı sıkıntısı yaşamaya devam etti.

Play-out hattı içinde bulunan Mesarya konuk ettiği orta sıralardaki A. Yeşilova karşısında net bir skorla galip gelerek play-out hattından çıkmak için umutlarını artırdı.

İki play-out takımı olan Yenicami ile Mormenekşe arasındaki mücadelenin galibi Mormenekşe olurken, Yenicami’nin play-out hattından uzaklaşma şansını engelledi.

Aksa Süper Ligin 24. Haftasından oynanan 8 maçın dördünü deplasman takımları kazanırken, sadece 1 maçı ev sahibi takımı kazanabildi. Üç maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu hafta fileler 17 kez havalanırken maç başına düşen gol ortalaması 2.1 oldu ve sezonun en kısır haftalarından biri oldu. Atılan 17 golün 9’u yerli futbolculardan gelirken, 8 golü ise yabancı oyuncular attı.

Gol krallığı yarışında Cihangir futbolcusu Ndong Meye Dumlupınar maçında attığı golle 22 gole ulaşarak takipçisi Papa Demba’nın boş geçtiği haftada farkı açmış oldu.

Bu haftaki karşılaşmalarda hakemler 5 kez penaltı düdüğü çalarken, 42 sarı ve 2 de kırmızı kart gösterdi.

Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği

Şampiyonluk hedefindeki Doğan Türk Birliği konuk olduğu lider Cihangir’in en yakın takipçisi C. B Gençlik Gücü’nü mağlup etmeyi başararak umutlarını artırdı.

Haftanın Futbolcusu: Pape Marega (K.Kaymaklı)

İkinci devrede galibiyet alamayan K. Kaymaklı takımının konuk olduğu Esentepe karşısında hem maçın tek golünü atarak galibiyeti sağladı hem de maç boyunca takımını mücadelesiyle ayakta tuttu

Haftanın Teknik Direktörü: Mehmet Bolkan (Mormenekşe)

Mormenekşe takımının başında 4. Lig maçına çıkan deneyimli teknik direktör Mehmet Bolkan, birebir rakipleri olan Yenicami karşısında takımını iyi organize etti ve yerinde değişikliklerle maçı kazanması bildi

Haftanın Hakemi: Burak Mandıralı(Gönyeli - Çetinkaya)

Haftanın zorlu maçlarından biri olan Gönyeli – Çetinkaya maçını yöneten Burak Mandıralı maç boyunca yerinde düdükler çaldı ve maçın sonucuna etki etmeyen bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Ercan Samancıoğlu(Mesarya) Kobina Amoah (Mormenekşe), Nevzat Duran (Mağusa Türk Gücü), Erhun(Doğan Türk Birliği),

Haftanın Onbiri:

Dursun Cem (Doğan T. B), Yusuf(Çetinkaya), Hasan (Karşıyaka), Olcay(Dumlupınar), Fetin(Mormenekşe), Mert(MTG) Emre(K.Kaymaklı), Tony Obia(Mesarya), Mahfouz Kande (Karşıyaka), Miracle (Mesarya)

AKSA Süper Lig 24. Hafta sonuçları

Yeni Boğaziçi – Mağusa Türk Gücü: 1 – 2

Esentepe – Küçük Kaymaklı: 0 – 1

Yenicami – Mormenekşe: 0 – 1

Lefke – Karşıyaka: 1 – 1

China B. Gençlik Gücü – Doğan Türk B.: 1 – 2

Dumlupınar – Cihangir: 1 – 1

Gönyeli – Çetinkaya: 1 – 1

Mesarya – A.Yeşilova: 3 – 0

AKSA Süper Lig 25. Hafta programı

Çetinkaya – Yeniboğaziçi

Mağusa Türk Gücü – Mesarya

Doğan T. Birliği – Esentepe

K.Kaymaklı – Gönyeli

Cihangir – Yenicami

Mormenekşe – C. B. Gençlik Gücü

Yeşilova – Lefke

Karşıyaka – Dumlupınar

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

