Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "ülkede ilk" olan ve RDB (Read it, Dream it, Be it) adı verilen kütüphane, “Oku, Hayal Et, Yap!” felsefesinden hareketle bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi desteklenen çocuklara keşif, öğrenme ve hayal kurma alanı sunmak için kuruldu.

RDB Çocuk Kütüphanesi, Yrd. Doç. Dr. Enil Afşaroğlu Eren ve uzman ekibi tarafından 2024’te kurulan BAU- PUAM (Psikoterapi Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi) bünyesinde hizmet verecek.

-Toycan

RDB Çocuk Kütüphanesi’nin açılışı geçen cumartesi törenle yapıldı. Ekipteki psikologların sunum da yaptığı etkinlikte BAU Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan da söz aldı.

Projenin yaratıcısı olan Yrd. Doç. Dr. Enil Afşaroğlu Eren'e teşekkür eden Toycan, çocukların gelişimleri ve mutlulukları için tasarlanan bu özel mekana ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

-İlk atölye yapıldı

Öte yandan RDB Çocuk Kütüphanesi’ndeki ilk atölye, uzmanların da katılımıyla Alayköy İlkokulu öğrencileriyle yapıldı.

Devam eden atölyelerle ilgili duyurular “rdbchildlibrary” isimli Instagram hesabından yapılacak. ve RDB, atölye saatleri dışında Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri 15.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.