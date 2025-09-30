Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün düzenlenen “Tutsak Olma Operasyonu” kapsamında, E.K.’nin (E-27) ikametgahında yapılan aramada satışa hazır paketler halinde 2 kilo 700 gram hintkeneviri, 250 gram kokain ve 4 hassas terazi bulundu.

Öte yandan, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin dün E.Ö.’nün (E-26) ikametgahında yaptığı aramada, 62 gram hintkeneviri ile uyuşturucu kalıntısı bulunduğu düşünülen iki hassas terazi ele geçirildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, H.G. (E-23) ve S.A.’nın (K-21) ikametgahında yaklaşık 3 gram hintkeneviri ile 2 öğütücü, A.A.’nın (E-20) kullanımındaki araçta ise yaklaşık 4 gram hintkeneviri ve 7 bin 90 TL nakit para emare olarak alınırken, bahse konu şahıslar tutuklandı.