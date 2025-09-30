Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, denetimler, dün gece 20.00-24.00 saatleri arasında düzenlendi. Gazimağusa’da yapılan denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Olumsuzluk saptanmadı. Bin 124 aracın kontrol edildiği denetimlerde sürücülerin 86’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 67’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 12’si seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü kamu işletme izninde (T) belirtilen kurallara uymamak, 1’i elektrikli scooterların kullanım kurallarına uymamak, 10’u aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i Polis Dur talimatına uymamak ve 101’ı diğer trafik suçlardan ceza aldı.

Girne’de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar, oteller ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 365 araç sürücüsü kontrol edildi ve 32’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü seyir halinde cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i kamu işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 3’ü elektrikli scooterların kullanım kurallarına uymamak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 138’i diğer trafik suçlardan rapor edildi. 16 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kontrol edilen 476 aracın sürücülerinden 33’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i seyir halinde cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si elektrikli scooterların kullanım kurallarına uymamak ve 50’si diğer trafik suçlardan rapor edildi. 2 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.